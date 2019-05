Kakaos Blockchain-Projekt 'Klaytn' richtet erste Blockchain Application Competition 'Klaytn Horizon' mit Preisgeld von 1 Mio. $ aus

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

- Entwickler aus aller Welt können sich über die offizielle KlaytnHorizon-Webseite bewerben- BApp Competition mit Preisgeld von 1 Mio. $ läuft bis zum 15.August 2019- Gesucht werden tolle BApps, um gemeinsam mit Klaytn derBlockchain zum Durchbruch auf breiter Front zu verhelfenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Klaytn, dieBlockchain-Plattform von Südkoreas führender Mobilplattform Kakao,richtet ihre allererste BApp (Blockchain Application) Competitionaus. Sie läuft bis zum 15. August, teilnehmen können praktisch alleEntwickler weltweit.Klaytn Horizon ruft alle Entwickler auf, mithilfe derKlaytn-Plattform BApps hervorzubringen. InteressierteBlockchain-Entwickler und andere Dienstleister, die dieBlockchain-Plattform nutzen, können sich über die offizielle KlaytnHorizon-Webseite (http://www.klaytnhorizon.com/) bewerben.Klaytn verwendet den Begriff 'BApp' für Blockchain-basierteAnwendungen anstatt des gängigen Begriffs 'DApp' (dezentralisierteAnwendung), da Dezentralisierung nur einer der vielen Vorteile fürNutzer ist, die sich durch die Kombination aus Blockchain-Technologieund Klaytn-Services ergeben. Selektions- und Preiskriterien für dieBApps betrachten den potenziellen Nutzen, um praktische undanwenderfreundliche Blockchain-Services für die breite Massebereitzustellen.Teilnehmen können Einzelpersonen oder Teams ohne Beschränkung derMitgliederzahl. BApps können auch industriespezifisch sein,beispielsweise Unterhaltung, Healthcare, Finanzen, Handel,Bezahlsysteme, Lifestyle oder Technologie. Das Preisgeld von1.000.000 USD wird an insgesamt 15 Teams in 4 verschiedenenKategorien in Klaytn-Token ausbezahlt (KLAY). Kategorie 1 (die erstenfünf Teams) erhält jeweils 100.000 $, in Kategorie 2 (die zweitenfünf Teams) und Kategorie 3 (die dritten fünf Teams) werden jeweils50.000 $ bzw. 30.000 $ ausbezahlt. Die Sieger werden Ende Septemberbekanntgegeben. Geplant sind auch KLAY Airdrop Events, um Entwicklerzur Teilnahme anzuregen.Jason Han, CEO von Ground X (verantwortlich für Entwicklung undBetrieb der Klaytn-Plattform), sagte: "Unser Klaytn Horizon ist soausgelegt, dass wir unser Ökosystem erweitern und tolleBlockchain-Dienstleister für eine potenzielle Partnerschaft findenkönnen. Wir hoffen auf reges Interesse bei Entwicklern, um gemeinsammit Klaytn der Blockchain auf breiter Front zum Durchbruch zuverhelfen."Das 'Klaytn Build Program' startet am 30. Mai und lädt Entwicklerein, Entwicklungs-Tools zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeitder Klaytn-Plattform hervorzubringen. Die offizielle Mitteilungfinden Sie auf Klaytns Medium-Seite (http://medium.com/klaytn).Klaytn plant für die Zukunft weitere Programme, um Entwickler für dieMitarbeit an der Plattform zu gewinnen.[Informationen zu Klaytn]Klaytn ist eine öffentliche Blockchain-Plattform von Kakao,Südkoreas führende Mobilplattform. Durch einen Blockchain-Service fürdie breite Masse will Klaytn den Wert und Nutzen derBlockchain-Technologie unter Beweis stellen und bietet dazu eineintuitive Entwicklungsumgebung und ein angenehmes Benutzererlebnis.Klaytn will seine Plattform kontinuierlich weiterentwickeln, damitMillionen Nutzer von Blockchain-Services profitieren können.Weitere Informationen finden Sie unter:https://klaytn.comhttps://medium.com/klaytnhttps://twitter.com/klaytn_officialFoto - https://mma.prnewswire.com/media/892319/Klaytn_Horizon_Competition.jpgPressekontakt:Ines Chun+82-10-7266-4556ines.chun@groundx.xyzOriginal-Content von: Klaytn, übermittelt durch news aktuell