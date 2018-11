Kakaobauern-Vertreterinnen aus Ghana fordern faire Schokolade - Deutschland-Tour zur Advents- und Weihnachtszeit/Rundreise zu fairer Schokolade 03.-07.12., u.a. in Berlin, Köln, Tübingen

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Mehr als ein halbes Kilogramm Süßigkeiten isst derDurchschnittsdeutsche pro Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit -vor allem Schokoladenprodukte. Doch die Kakaobäuerinnen und -bauernhaben davon wenig: An einem verkauften Schoko-Weihnachtsmannverdienen sie gerade einmal sechs Cent. Deshalb fordern dieKakaobäuerin Elizabeth Osei Agyei und NGO-Referentin Sandra KwabeaSarkwah aus Ghana: Kakaobauern müssen mehr Einfluss auf denKakaopreis haben. Auf Einladung der Entwicklungsorganisation INKOTAsind sie zu Gast in Deutschland und berichten vom 3. bis 7. Dezemberin Berlin, Oldenburg, Köln, Tübingen und Speyer über das harte Lebenmit dem Kakao."Der Preis muss steigen", sagt Elizabeth Osei Agyei. "Sonst habenviele Bauern kein Geld, um Schulmaterialien für ihre Kinder zukaufen." Die Kakaobäuerin aus Ghana macht mit wenigen Sätzendeutlich, worüber die Schoko-Branche streitet: Die Höhe desKakaopreises ist die Gretchenfrage, wenn es um Mittel gegen die Armutim Kakaoanbau geht. Das Einkommen einer typischen Kakaobauernfamiliein Ghana müsste sich etwa verdoppeln, um existenzsichernd zu sein.Bei der Weltkakaokonferenz im April in Berlin gab dieSiegel-Initiative Fairtrade zu, dass selbst die meistenFairtrade-Bauern trotz Zertifizierung unterhalb der Armutsgrenzeleben.Auf ihrer Rundreise durch Deutschland stehen nun Agyei und SarkwahRede und Antwort: Wie ist der Alltag einer ghanaischenKakaobauernfamilie? Was muss sich in der ghanaischen Kakaopolitikändern? Welche Verantwortung trägt die Schokoladenindustrie? WelchenBeitrag müssen VerbraucherInnen und die Politik in Deutschlandleisten, um die Situation der Bäuerinnen und Bauern zu verbessern?Sandra Kwabea Sarkwah und Elizabeth Osei stehen für Interviews zurVerfügung. Eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche ist möglich.Veranstaltungen mit Sandra Kwabea Sarkwah und Elizabeth Osei:- Mo., 3. Dezember, ab 18.30 Uhr (Berlin): taz kantine,Friedrichstr. 21- Di., 4. Dezember, ab 19 Uhr (Oldenburg): Kulturzentrum PFL,Peterstr. 3- Mi., 5. Dezember, ganztägig (Köln): Interviewmöglichkeiten aufAnfrage- Do, 6. Dezember, ab 17 Uhr (Tübingen): Stadtbücherei,Nonnengasse 19- Fr., 7. Dezember, ab 19 Uhr (Speyer): VHS Speyer, Bahnhofstr. 54Pressekontakt:Evelyn Bahn, INKOTA-netzwerk, Mobil: +49 (0)177 32 43 408,bahn@inkota.deJohannes Schorling, INKOTA-netzwerk, Mobil: +49 (0)176 99 79 33 74,E-Mail: schorling@inkota.deOriginal-Content von: INKOTA-netzwerk e.V., übermittelt durch news aktuell