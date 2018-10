Kakao-Debatte / Verlierer der Foodwatch-Forderungen sind die Kinder

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Krefeld (ots) - Mit Blick auf eine ausgewogene, ganzheitlichausgerichtete Ernährung von Kindern sind die Forderungen vonFoodwatch unverantwortlich. Selbst in der von Ministerin UrsulaHeinen-Esser einberufenen Expertenrunde zur Schulmilch in NRW am17.09.2018 haben auch kritische Wissenschaftler dasNRW-Schulmilchprogramm begrüßt. Die Organisation Foodwatch, dieebenfalls am Gespräch teilgenommen hat, hat sich allen fachlichenArgumenten verschlossen. Konstruktive und realistische Vorschlägewurden aus Prinzip nicht angenommen. Somit handelt es sich bei denAktivitäten von Foodwatch um eine reine Kampagne, die die Realitätder Kinder im Schulalltag ausblendet. Ein Großteil der Kindererscheint mittlerweile ohne Frühstück zum Unterricht und hat auchkeine vollwertige Pausenmahlzeit dabei. Schulmilch, Kakao, Obst undGemüse - angeboten durch das EU-Schulprogramm - liefern den KindernNährstoffe und Vitamine, die sonst gänzlich fehlen. Ein Verbot vonKakao führt dazu, dass noch mehr Softdrinks den Schulhof erobern, dieden Zuckergehalt vom Kakao erheblich übersteigen. Es führt leidernicht dazu, dass sich die Kinder alternativ der Milch pur zuwenden,deren empfohlene Verzehrmenge und das darin enthaltene Calcium(Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) sie heute schon nichterreichen. Verlierer der Forderungen von Foodwatch sind somit dieKinder.LV Milch NRW im Einsatz für gesunde Ernährung an SchulenDie Landesvereinigung der Milchwirtschaft in NRW (LV Milch NRW)setzt sich als seit Jahrzehnten anerkannter Runder Tisch derMilchwirtschaft für eine gesunde Ernährung an Schulen ein. DieVorstände des Verbandes werden satzungsgemäß, demokratisch und freigewählt und somit weder durch die Wirtschaft noch durch dieLandesregierung bestimmt. Alle Tätigkeiten werden transparent inJahresberichten dokumentiert, die auch online zur Verfügung stehen.Sämtliche von der LV Milch NRW eingesetzten Mittel, inklusive desEU-Schulmilchprogramms, unterliegen öffentlichen Kontrollen durch dasLandesamt für Natur, Umwelt und VerbraucherschutzNordrhein-Westfalen.Die LV Milch NRW hat dazu beigetragen, dass der Zuckergehalt imSchulkakao in NRW mit knapp 4 % den vorgegebenen Wert der EU (dieserliegt bei 7 %) deutlich unterschreitet - und das schon seit rund 25Jahren. Milch und Milchprodukte gehören - auch laut Einschätzung derDGE - zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung dazu. Und zurMilch zählt - unabhängig vom Zuckergehalt - auch der Kakao. DieStrategie des Landes NRW setzt den Wunsch der EU nach einerPriorisierung von Milch um, indem die Milch pur um 10 Cent günstigerangeboten wird als der Kakao.Das Schulmilchsystem in NRW basiert auf einer freiwilligenBeteiligung von Schulen und Eltern. Die Schulen können aus 14Schulmilchlieferanten des Landes einen passenden Anbieter auswählen.Für die Schulmilchlieferanten stellt die Logistik (Anlieferung undRücknahme des Leerguts) sowie die flächendeckende Verteilung vonFrischmilch an Schulen eine große Herausforderung dar, sodass bereitsviele Lieferanten aus dem Programm ausgestiegen sind.Das EU-Schulprogramm engagiert sich umfassend im Rahmen vonpädagogischen Maßnahmen und Unterrichtseinheiten für dieErnährungsbildung der Kinder. Hier wird gemeinsam gekocht, gelerntund sich bewegt. Das Schulprogramm ist so ein wichtiger Baustein undbringt den Kindern Wissen zu gesunder Ernährung näher, das leiderallzu häufig vom Elternhaus nicht mehr vermittelt wird. Das darfnicht durch kampagnengeleitete Organisationen kaputt gemacht werden.Pressekontakt:Dr. Rudolf Schmidt, Tel.: 02151-4111-101Geschäftsführer LV Milch NRWOriginal-Content von: Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e.V., übermittelt durch news aktuell