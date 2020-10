Kaixin Auto Holdings: JP Morgan sorgt für Kursfeuerwerk!

Die Aktien von Kaixin Auto Holdings (NASDAQ:KXIN) werden am Donnerstag niedriger gehandelt und nach der Stärke vom Mittwoch verkauft. Die Aktie stieg am Mittwoch an, nachdem JP Morgan einen optimistischen Kommentar zum gesamten chinesischen Markt für neue Energiefahrzeuge herausgegeben hatte.

Kaixin Auto Holdings ist ein Anbieter von eigenen und gebrauchten Autohäusern. Der Schwerpunkt liegt auf Marken wie Audi, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



