Mexiko-Stadt (ots/PRNewswire) -Kaitlyn Stewart wurde beim Finale des globalenCocktail-Wettbewerbs WORLD CLASS Bartender of the Year 2017 inMexiko-Stadt zur weltweit besten Barmixerin gekrönt.In der letzten Woche stand Kaitlyn Herausforderungen gegenüber,bei denen jede Fertigkeit geprüft wurde, die einen exzellentenBartender wirklich auszeichnet. Sie kämpfte im Lucha Libre-Ringdirekt gegen ihre Rivalen, um ihren besten klassischen Cocktail zukreieren. Sie überlebte die Hitze bei dem Gefecht um das Thema "Heatof the Moment", wo sie zeigte, wie sie die Grenzen bei derCocktailherstellung durch Einbinden der besten kulinarischenTechniken sprengt. Und im Trend wachsenden Umweltweltbewusstseinskonnte sie beim Mex ECO-Challenge zeigen, dass auch Bartender nachneuen Möglichkeiten suchen können, den ultimativen umweltfreundlichenCocktail zu kreieren.Den Gästen beim WORLD CLASS-Wettbewerb wurde viel geboten: siesahen den Gipfel der Kreationen von Barmixern, wie neue Trendsentstehen und wie die Grenzen bei der Cocktailherstellung weiter alsje zuvor überschritten wurden. Obwohl alle WORLD CLASS-Finalistenaußergewöhnlich waren, ragte Katilyn als Beste der Besten noch herausund hat das Diageo Reserve-Luxusportfolio gemeistert undbahnbrechende Ergebnisse erzielt.Die WORLD CLASS Bartender of the Year Competition ist der weltweitgrößte Wettbewerb mit über 10.000 Barmixern aus 57 Ländern auf derTeilnehmerliste. Nachdem sie die regionalen Entscheidungen gewonnenhatten, trafen sich am Sonntag, den 20. August, 55 Barmixer zumFinale in Mexiko-Stadt. Mittwochabend, nach einer direktenKonfrontation mit ihren Konkurrenten im Lucha Libre-Ring, blieb nocheine Elite von 4 für die Endrunde, in der Wissen, Kreativität undBeherrschen der Klassiker und Eigenkreationen geprüft wurden.Kaitlyn hat ein Jahr voller Abenteuer vor sich - sie wird alsDiageo Reserve Brand Ambassador die Welt bereisen, maßgeschneiderteDrinks in entlegenen Bars mixen und als Juror an Wettbewerbenteilnehmen. Sie gehört außerdem jetzt zur Elite der Branche und istdas neunte Mitglied der WORLD CLASS Hall of Fame.Kaitlyn Stewart, WORLD CLASS Bartender of the Year 2017: "Ich binso überwältigt und geschockt, dass ich die weltweit beste Barmixerinbin. Es war eine sehr aufreibende Woche und ich bin bei schwierigstenHerausforderungen gegen einige der fähigsten Bartender angetreten,die ich je getroffen habe. Die Teilnahme am Finale war schonbeeindruckend genug, aber aus der Woche als Gewinnerinherauszugehen... Ich bin total glücklich! Cocktails sind beliebterdenn je und dabei in der ersten Reihe zu stehen und den Trend mitbesseren Zutaten und Rezepten zu beflügeln und noch bessere Cocktailszu mixen, ist ein Thema, für das ich mich wirklich interessiere. Ichhabe jeden Moment dieser tollen Erfahrung genossen."Johanna Dalley, Global WORLD CLASS Director, sagte: "Dies ist einebesondere Woche im Kalender eines Bartenders und keiner wurdeenttäuscht - wir waren wirklich hin und weg. Die Cocktailkulturboomt und diese WORLD CLASS-Finalisten sind diejenigen, die Neulandbetreten und der Branche zu weiterem Wachstum verhelfen werden. BeiWORLD CLASS haben wir uns zum Ziel gesetzt, Menschen zu inspirieren,die Trinkkultur zu optimieren und die Zukunft von Drinks zu gestalten- egal, ob zu Hause oder in einer Bar. Die WORLD CLASS-Finalistensind eine hervorragende Möglichkeit, diesem Ziel einen Schritt näherzu kommen, und wir könnten ohne diese beeindruckendenBarmixertalente, die wir diese Woche hier gesehen haben und dieständig inspirieren und unterhalten, diese Ziele nicht erreichen."Diageo Reserve's Global Cocktalian und WORLD CLASS-Richterin,Lauren Mote, fügte noch hinzu: "Wow. Wow. Wow. Was für eineunglaubliche Woche! Als Richter haben wir alles gesehen: von 2 Meterhohen Flammen bis hin zu Zutaten, die in einer Art und Weise gemixtwurden, die ich noch nie gesehen habe."Über die Gewinnerin des Wettbewerbs sagte Lauren Mote: "JederFinalist war unglaublich, aber für mich stach Kaitlyn wirklichhervor. Ihre Performance beim Lucha Libre war einzigartig und die Artund Weise, wie sie die Runde "Heat of the Moment" absolvierte, hatmich vom Stuhl gehauen. Und für die finale Herausforderung haben wirjemanden mit Fertigkeiten, Wissen und Charisma der Extraklassegesucht, der auch unglaublich kreativ ist und klassische undEigenkreationen meistert. Kaitlyn hat all das wirklich geliefert. Eswar phänomenal, das zu sehen und ein Teil davon zu sein."Im Laufe des Wettbewerbs enthüllte WORLD CLASS vier Trends, diedie Cocktailkultur wahrscheinlich im nächsten Jahr verändern werden.Zum Thema Trends sagte Lauren Mote: "Ziel von WORLD CLASS ist esnicht nur, die besten Bartender der Welt zu finden. Wir möchtenaußerdem Cocktailfans auf der ganzen Welt inspirieren, dieTrinkkultur zu optimieren - wir möchten, dass "Hobbymixer" den Muthaben, an die Grenzen der Möglichkeiten zu stoßen und Eigenkreationenin der Küche mixen. Nächstes Jahr erwarten wir genau das - mehrLeute, die mit Cocktails zu Hause experimentieren. Außerdem erwartenwir, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor bei derCocktailkreation wird - entweder bezüglich der verwendeten Zutatenoder angewendeten Methoden. Eigenkreationen werden immer wichtiger,da Bars bestrebt sind, Cocktail-Touristen einmalige Trinkerlebnissezu bieten. Und abschließend glauben wir, dass aufgeklärte Mixer dieZutaten und modernsten Techniken von einer transformiertenGastronomiekultur übernehmen und die Grenzen der uns bekanntenCocktailherstellung noch weiter verschieben. Es wird auf alle Fälleein aufregendes Jahr!"World Class feiert sein 10-jähriges Jubiläum in Berlin, einem derweltweit dynamischsten kulturellen Hotspots. "Berlin ist berühmt fürsein vielfältiges Nachtleben und seine lebendige Barkultur - einperfekter Ort, um unser World Class-Finale 2018 auszurichten. DieStraßen sind von modernsten Bars gesäumt, die alle neue Wege in derCocktailkultur gehen und dafür sorgen, dass Kunden mehr von ihrenGetränken haben. Der Stil der Stadt und die kreative und vielseitigeKulturszene bedeuten auch, dass es ein spektakuläres Ereignis fürjeden wird," kommentierte Johanna Dalley, World Class Direktorin.Bei WORLD CLASS haben wir uns zum Ziel gesetzt, Menschen zuinspirieren, die Trinkkultur zu optimieren und wir möchten dieZukunft von Drinks gestalten - egal, ob zu Hause oder in einer Bar.Wenn Sie inspiriert wurden, die Trinkkultur zu optimieren, besuchenSie http://www.theworldclassclub.com oder die WORLD CLASS FacebookCommunity (https://www.facebook.com/WorldClass/), wo Sie leckere neueRezepte von unseren Finalisten, Anleitungsvideos und Nachrichten zuden neusten Trends finden.Biografie der Gewinnerin: Kaitlyn Stewart (Arbeitsplatz: RoyalDinette)Kaitlyn ist in der Gastronomienbranche aufgewachsen, in der beideihrer Eltern arbeiten und in der sie sich von Kind an sehr wohlgefühlt hat. Sie weiß, dass Engagement und harte Arbeit zu großenErfolgen führen können. Kaitlyn ist in der Gastronomienbranche aufgewachsen, in der beideihrer Eltern arbeiten und in der sie sich von Kind an sehr wohlgefühlt hat. Sie weiß, dass Engagement und harte Arbeit zu großenErfolgen führen können. Kaitlyn wird von der Musik, die sie hört, vonLebensmitteln, die sie gerne isst, und den Kunden inspiriert, mitdenen sie sich in der Bar unterhält. Ihr Traum ist es, weiter ihrHandwerk zu erlernen, mehr von der Welt zu sehen und irgendwann ihreeigene Bar zu eröffnen!