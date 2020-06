Kaisa Jiayun: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Ferro":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Kaisa Jiayun, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.06.2020, 22:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 7.51 .

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Kaisa Jiayun entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Kaisa Jiayun-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kaisa Jiayun erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 104,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -21,96 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +126,73 Prozent im Branchenvergleich für Kaisa Jiayun bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,4 Prozent im letzten Jahr. Kaisa Jiayun lag 126,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Kaisa Jiayun. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Kaisa Jiayun daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Kaisa Jiayun von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.