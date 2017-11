Kairos vergrößert Lithium-Landpaket in Chile um 150 %; beruft Gründer von Millennium Lithium in den Vorstand

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) -Das zusätzliche Land beinhaltet eine Erweiterung zu einem dervorrangigen Lithium-Sole-Projekte von Kairos, bei dem oberflächennaheProben bis zu 1.280 mg/l analysiert wurden.(TSX Venture Exchange-Börsensymbol: KRS)Die Kairos Capital Corporation ("Kairos" oder das "Unternehmen")gab bekannt, dass sie ihr Lithium-Projektportfolio von 12Grundstücken mit 54.600 Hektar auf 15 Grundstücke mit insgesamt134.200 Hektar oder 1.343 Quadratmeter vergrößert hat. Dies stellteine Zunahme der Landgröße um 150 % dar. Die Projekte befinden sichin Chile, dem führenden globalen Lithium-Produzenten, das die größtenReserven für hochwertiges Lithium auf der Welt beherbergt. Insgesamtwurden 4.600 Hektar zu einem der aussichtsreichsten Projekte desUnternehmens mit hoher Priorität hinzugefügt: Salar de Helados. Hierwurden oberflächennahe Proben bis zu 1.280 mg/l analysiert (siehePressemitteilung von 23. Januar 2017). Weitere 68.100 Hektar wurdenin der Salar de Pintadas und 7.900 Hektar in der Salar de Llamara,beide im Küstenbereich Chiles, abgesteckt.Das Unternehmen hat außerdem Herrn Andrew Bowering in den Vorstandberufen. Herr Bowering hat über 28 Jahre Erfahrung in derBergbauindustrie, unter anderem seit 2007 in Südamerika. Er hat aufder ganzen Welt erfolgreiche Unternehmen zur Mineralexploration und-Entwicklung gegründet und betrieben. Er ist Gründer, Direktor undein bedeutender Aktionär der Millenial Lithium Corp., einem derführenden argentinischen Lithium-Explorationsunternehmen. MillenialLithium hat durch eine 17%ige strategische Investition durch eine derweltweit führenden Unternehmen für saubere Energien dieAufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen.Herr Bowering sagte: "Ich bin begeistert, dem Team von Kairosbeizutreten und bin fest davon überzeugt, dass das von Kairosgeschnürte Asset-Paket das Beste in seiner Klasse ist. Ich freue michdarauf, mit dem Management und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, damitKairos für alle Stakeholder zum Erfolg wird."Die Nachrichten im Überblick- 150%ige Vergrößerung des Lithium-Projekt-Landpakets in Chile, demführenden globalen Lithium-Produzenten, das die größten Reservenfür hochwertiges Lithium auf der Welt beherbergt.- Das Landpaket umfasst nun fünfzehn Projekte mit einer Gesamtflächevon 134.200 Hektar.- Einem der Vorzeigeprojekte des Unternehmens (Helados), bei demoberflächennahe Proben bis zu 1280 mg/l untersucht wurden und beidem das Unternehmen derzeit Explorationstätigkeiten durchführt,wurde neues Land hinzugefügt.- Gründer von Millennial Lithium für den Kairos-Vorstand nominiert.- Alle Grundstücke von Kairos befinden sich zu 100 % im Eigentum vonKairos, ohne jegliche Belastungen, wie beispielweise Fördersteuern(Royalties) oder ähnliches.Steve Cochrane, CEO und Präsident von Kairos Capital, erklärte:"Dies ist ein sehr aufregender Zeitpunkt für das Unternehmen. Unsertechnisches Team hat nicht nur unser chilenisches Lithium-Landpaketum 150 % vergrößert, sondern es bringt außerdem unsereExplorationsprogramme für unsere aussichtsreichstenLithium-Sole-Projekte vorwärts, bei denen oberflächennahe Proben biszu 1.410 mg/l (Coipasa) und 1.280 mg/l (Helados) untersucht werden.Wir haben außerdem den ehemaligen Gründer von Millennial Lithium,Herrn Andrew Bowering, in den Vorstand berufen. Die Erfahrungen vonHerrn Bowering im südamerikanischen Lithium-Sektor und seininternationales Netzwerk werden für Kairos von unschätzbarem Wertsein."Kairos freut sich, bestätigen zu können, dass dasInformationsschreiben über die bevorstehende Jahres- undaußerordentliche Hauptversammlung am 11. Dezember 2017 an dieAktionäre verschickt wurde und dass die Nominierung von HerrnBowering darin erwähnt wird. Das Unternehmen schlägt außerdem eineNamensänderung zu "Lithium Chile Inc." vor. Dieser Name soll dieGeschäftstätigkeiten des Unternehmens besser darstellen.Kairos bedauert es sehr, den plötzlichen Tod von Douglas Stuve,einem Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, melden zu müssen.Herr Stuve ist unerwartet am Mittwoch, dem 22. November verstorben.Wir bei Kairos werden ihn alle sehr vermissen und unsere Gedankensind während dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie.Die technischen Informationen in dieser Unternehmenspräsentationwurden in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen AnforderungenKanadas gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Auftrag desUnternehmens vom qualifizierten Chefgeologen und Vice President ofExploration für die Kairos Capital Corporation, Terence Walker (P.Geo.), überprüft.Kairos meldet außerdem, dass die Finanzergebnisse für das am 30.September 2017 endende dritte Quartal, bestehend aus dem ungeprüftenverkürzten Konzernzwischenabschluss und dem Lagebericht ("MD&A",Management's Discussion & Analysis), auf SEDAR veröffentlicht wurden.Sie können unter folgender Adresse eingesehen werden:http://www.sedar.com.Informationen zu Kairos Capital (TSX-V: KRS)Kairos Capital entwickelt ein Lithium-Grundstücksportfolio vonrund 134.200 Hektar auf fünfzehn Salzstellen in Chile weiter. Zu denKairos-Grundstücken gehören 56 Quadratkilometer auf dem Salar deAtacama, der die weltweit höchste Lithiumkonzentration aufweist undderzeit rund 30 % der weltweiten Lithiumproduktion erzeugt. Kairosbesitzt außerdem ein bedeutendes Liegenschaftenportfolio für Kupfer,Gold und Silber, das sich aus ca. 266 Quadratkilometern auf 6verschiedenen Grundstücken in Chile zusammensetzt. Kairos hat auf denGrundstücken Vorexplorationssarbeiten durchgeführt, darunterEntnahmen von Oberflächenproben, geologische Kartierungen,geochemische und IP-geophysikalische Untersuchungen sowie kürzlichauch Bohrungen. Die Stammaktien von Kairos Capital sind an derkanadischen TSX Exchange unter dem Symbol "KRS" gelistet.LeserhinweisWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister(wie der Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchangedefiniert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheitbzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichteteInformationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne deranwendbaren Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichteteAussagen") enthalten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichteteInformationen durch die Verwendung von entsprechenden Begriffen wie"erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "hat vor" oder durchVariationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dassbestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden",gekennzeichnet. Diese Pressemitteilung enthält insbesonderezukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Ansichtendes Konzernmanagements in Bezug auf seine Grundstücke und dieFähigkeit des Konzerns, Explorationen auf seinen Grundstückendurchzuführen, beziehen.Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgende Liste derwesentlichen Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Zu denbestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem:die allgemeine Stabilität des wirtschaftlichen und politischenUmfelds, in dem das Unternehmen tätig ist, der rechtzeitige Erhaltder erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die Fähigkeit desUnternehmens, künftige Finanzierungen zu annehmbaren Bedingungen zuerhalten, Währungs-, Wechselkurs- und Zinssätze, die Betriebskostenund der Erfolg, den das Unternehmen bei der Untersuchung seinerAussichten und der Ergebnisse aus diesen Aussichten haben wird. Lesersollten sich dementsprechend nicht zu sehr auf zukunftsgerichteteAussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diehierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, essei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetzevorgeschrieben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen Hinweiseingeschränkt.Steven Cochrane, Präsident und CEO, Kairos Capital Corporation,#900, 903 - 8th Ave SW, Calgary, Alberta T2P 0P7, +1(403)852-7117,steve@lithiumchile.ca oder Al Kroontje, Vorsitzender,+1(403)607-4009, al@kasten.caOriginal-Content von: Kairos Capital Corporation, übermittelt durch news aktuell