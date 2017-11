Kai Vogel zu TOP 7: Infrastrukturprojekte schneller umsetzen

Kiel (ots) - Wir haben aus der vergangenen Legislaturperiode dasgemeinsame Ziel mitgenommen, dass Planung und Realisierung vonInfrastrukturmaßnahmen zwingend beschleunigt werden müssen. DieJamaika-Koalition hat diesen Staffelstab übernommen und nur weil dieFührung eine andere ist, ist das Ziel natürlich weiterhin vernünftig.Der Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern des dänischenFolketing hat uns vor kurzem hier im Landeshaus erneut bestätigt, wiezäh und langsam sich fast alle großen Infrastrukturprojekte inDeutschland entwickeln. Bei den Planungsverfahren gibt es nunvielfältige Gründe, warum diese bei uns in Deutschland so langedauern. Eine Möglichkeit der Verkürzung wäre der Verzicht auf sog.Gesehen-Vermerke. Diese verlängern auf Bundesebene diePlanungsprozesse teilweise bis zu zwei Jahren. Es ist daher durchausklug auf die Möglichkeiten zur Verfahrensbeschleunigung zu blickenund die Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten. DieHerauslösung der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde - alseigenständiges Amt in den Räumen des Wirtschaftsministeriums scheintein vernünftiger Schritt zu sein. Politische Vorstellungen könnendamit sicherlich ohne große Reibungsverluste umgesetzt werden, andersals wenn die Wege durch mehrere Ebenen einer Verwaltung gegangenwerden müssen.Die Schwierigkeiten der Befangenheit beim LBV gleichzeitigVorhabenträger und Planfeststellungsbehörde zu sein, sind in einerBehörde unter einem Dach so nicht zu entwirren. Wer sich amSchreibtisch gegenübersitzt, wird dem gegenübersitzenden Kollegenimmer eher Milde walten lassen, als wenn man räumlich zwischen denÄmtern getrennt ist. Andererseits könnten in der Teamarbeit vielfachsicherlich auch Probleme gelöst werden, die sonst zwischen denBehörden immer hin- und hergegangen sind. Andererseits weiß jeder,der kritische Blick von außen, hilft meistens.Bei dem externen Koordinator für die Feste Fehmarnbeltquerung binich durchaus kritischer. Ein Koordinator erweckt immer den Eindruck,dass mit ihm oder ihr alles dann viel schneller laufen wird. An denschnell überzogenen Erwartungshaltungen wird so jemand immerscheitern. Aber auch hier: Wunder werden durch so einen Koordinatornicht entstehen, doch alles, das zu einer Beschleunigung von Lösungenbei der hochkomplizierten Festen Fehmarnbeltquerung beiträgt, ist derSache von Nutzen.Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.Pressekontakt:Heimo Zwischenbergerh.zwischenberger@spd.ltsh.deOriginal-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell