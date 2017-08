Kai Vogel: CDU blockiert weiterhin die Unterstützung für Schulen

Kiel (ots) - Zur angestoßenen Diskussion für eine nationaleBildungsallianz erklärt der schulpolitische Sprecher derSPD-Landtagsfraktion Kai Vogel."Die Forderung zur Aufhebung des Kooperationsverbotes besteht beiuns schon seit langem. Unsere Schulen könnten mit den zusätzlichenMilliarden ausgebaut und saniert werden. Viele Schulen sind marodeund entsprechen nicht den Erwartungen an eine modereBildungsrepublik. Wer Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung fordert,muss dies auch umsetzen können. Schade, dass die CDU nicht dazubereit ist, auch unsere Schulen in Schleswig-Holstein mit diesenMilliardenhilfen zu unterstützen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass diegrüne Finanzministerin Monika Heinold die politische Linie von MartinSchulz unterstützt. Es ist vernünftig nicht nur in Koalitionstreue zudenken, sondern im Interesse unserer Schulen zu planen und zuhandeln. Der Koalitionsvertrag der Jamaika-Koalition wünscht zwarebenso eine Aufhebung des Kooperationsverbotes, doch wenn dieseForderung der schwarzen Ampel ehrlich wäre, dann müsste die CDU ausSchleswig-Holstein das Ende des Kooperationsverbotes auch öffentlichfordern. So sagen sie das eine und handeln in Wahrheit anders.Schade, dass die schleswig-holsteinische CDU hier nicht den Mutbesitzt sich für ein Sanierungsprogramm, dass mehrere Milliarden Euroeinbringt, einzusetzen, sondern verlegen schweigt."Pressekontakt:Heimo ZwischenbergerPressesprecher der SPD-Landtagsfraktion SHTel.: +49(0)4319881305E-Mail: pressestelle@spd.ltsh.deOriginal-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell