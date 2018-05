Kai Vogel: Bestandsaufnahme der Inklusion muss verstetigt werden

Kiel (ots) - Zur kommenden Landtagstagung hat dieSPD-Landtagsfraktion einen Antrag eingereicht, auch in der laufendenLegislaturperiode eine Bestandsaufnahme der Inklusion an Schulen zuerhalten. Dazu sagte der schulpolitische Sprecher derSPD-Landtagsfraktion, Kai Vogel:Bereits in den vergangenen beiden Legislaturperioden haben diejeweiligen Bildungsministerinnen und Bildungsminister dem Landtageinen umfangreichen und detaillierten Bericht darüber vorgelegt, wiesich die Inklusion an den schleswig-holsteinischen Schulen entwickelthat. Das erschöpft sich nicht in der Zahl der Kinder mitFörderbedarf, die im Regelunterricht beschult werden, sondern dasschließt alle damit verbundenen Indikatoren ein, die für die Qualitätder Inklusion ausschlaggebend sind. Die Inklusion von Kindern undJugendlichen mit besonderem Förderbedarf ist eine zentralegesellschaftliche Herausforderung. Wir sind uns mit den meistenpolitischen Parteien darin einig, dass sie fortgesetzt undweiterentwickelt werden muss und dass es kein Zurück zu dem früherpraktizierten Aussieben von Kindern mit Förderbedarf an dieFörderzentren geben darf.Pressekontakt:Pressesprecher:Heimo Zwischenberger(h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell