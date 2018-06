Unterföhring (ots) - 20. Juni 2018: Ein Telefonat entscheidet überLeben und Tod: Meldet sich der Angerufene mit der richtigen Parole,kommt eine Geisel frei - meldet er sich falsch, wird eine Geiselgetötet. Millionen Hörer verfolgen Jan Mays (Kai Schumann) perfidesAmokspiel mit Verhandlungsführerin Ira Samin (Franziska Weisz) an denRadios ... Am 19. Juni starten in Berlin die Dreharbeiten für dieVerfilmung von Sebastian Fitzeks Bestseller-Roman "Amokspiel" unterder Regie von Oliver Schmitz. Neben Franziska Weisz ("DerStaatsfeind") und Kai Schumann ("Der Minister") übernehmen Nicki vonTempelhoff (SEK-Mann Götz), Marc Ben Puch (Chefredakteur Diesel), EkoFresh (Radiomoderator Timber), Christian Tramitz (InnenministerHarzer), Johann von Bülow (Oberstaatsanwalt Faust), Emilie Neumeister(Iras Tochter Kitty) weitere Rollen in dem von TV60Film produziertenThriller."Amokspiel" (AT) "Hier ist Radio 101Punkt5, Cash-Call. Und siehaben leider, leider alles verloren." So beginnt Jans (Kai Schumann)perfides Amokspiel mit Kriminalpsychologin Ira (Franziska Weisz).Seine Forderung: Ira soll Jans Verlobte Leoni zu ihm ins Radiostudiobringen lassen, wo er Radiomoderator Timber (Eko Fresh) und vierStudiobesucher als Geiseln genommen hat. Bis dahin spielt erstündlich eine Runde Cash-Call. Meldet sich der Angerufene am Telefonfalsch, wird eine Geisel getötet. Doch Leoni ist laut Polizeiaktenseit Monaten tot ... Ira übernimmt die Verhandlungen mit demGeiselnehmer. Wovon zunächst niemand etwas ahnt: Jan scheint einepersönliche Bindung zu der Psychologin zu haben. Woher kennt derGeiselnehmer die Details zum Selbstmord von Iras Tochter Sara? Undwieso setzt er dieses Wissen ausgerechnet jetzt ein? Ira bleibtprofessionell - bis sie auf Ungereimtheiten bei der Arbeitsweiseihrer eigenen Vorgesetzten aufmerksam wird. Widersprüche in LeonisPolizeiakte schüren Iras Zweifel weiter. Einzig ihr Kollege Götz(Nicki von Tempelhoff) und Senderchef Diesel (Marc Ben Puch) scheinenaufrichtig zu sein. Doch dann passiert etwas, das Ira endgültig ausdem Konzept bringt: Sie erfährt, dass ihre jüngere Tochter Kitty(Emilie Neumeister), die als Praktikantin bei dem Radiosenderarbeitet, noch immer im Sender ist - und in Jans Gewalt ...+++ Produktion: TV60Filmproduktion GmbH +++ Produzent: SvenBurgemeister, Andreas Bareiss +++ Regie: Oliver Schmitz +++ Buch:Christoph Busche nach dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek+++ Kamera: Bernd Fischer +++ Redaktion SAT.1: Annette Schönwälder+++ Drehzeit: 19. Juni bis voraussichtlich 18. Juli 2018 +++ Drehort:Berlin +++ Förderung: Medienboard Berlin-Brandenburg +++Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89)9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell