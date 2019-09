Kai Gerwig wird Geschäftsführer der Landau Media Schweiz AG (FOTO)

Zürich (ots) -Der Verwaltungsrat der Landau Media Schweiz AG hat Kai Gerwig zumGeschäftsführer ernannt. Kai Gerwig ist bereits seit April 2019 alsRepräsentant und Head of Business Development für Landau Media tätigund verantwortet in seiner neuen Position das weitere Wachstum desMedienbeobachters in der Schweiz.Der 42-jährige Kai Gerwig war zuletzt mehr als zehn Jahre alsGeschäftsführer bei der dpa-Tochter news aktuell (Schweiz) AG tätig.Zuvor verantwortete er u.a. als Key Account Manager für news aktuelldie substanziellen Kundenbeziehungen.Die Landau Media Schweiz AG startete im September 2018 seinenMedienbeobachtungsservice in Schweizer Printmedien, in TV, Radio undOnline- bzw. Social Media Portalen. Der Dienst richtet sich anKommunikationsverantwortliche in Organisationen, Unternehmen undAgenturen."Wir freuen uns sehr, Kai Gerwig für Landau Media gewinnen zukönnen" freut sich Uwe Mommert, Geschäftsführer der deutschen MutterLandau Media in Berlin und Verwaltungsratspräsident der Landau MediaSchweiz AG. "Mit Kai Gerwig kommt ein versierter Kenner der PR- undKommunikationsbranche, ein Kommunikationsprofi und ein begnadeterNetzwerker an Bord, der den erfolgreichen Ausbau unseres Geschäftesin der Schweiz vorantreiben wird," so Mommert weiter.Zu den Aufgaben von Kai Gerwig in seiner neuen Position gehörendie Stärkung und Weiterentwicklung des lokalen Standortes, der Ausbaudes Teams und die Etablierung erfolgreicher Kundenbeziehungen. "Wirbauen unsere Marktstellung sukzessive und entlang der Wünsche undAnforderungen unserer Kunden aus - mit massgeschneiderterMedienbeobachtung, einer flächendeckenden Auswahl an Medienquellen,kostenlosem Login zu unserer Media Intelligence Plattform,individueller Top-Beratung und einem gleichermassen kostengünstigenwie transparenten Preismodell," erklärt Kai Gerwig. "Als Youngsterunter den Schweizer PR-Dienstleistern setzen wir auf eine agileEntwicklung unserer Prozesse und Produkte und haben viele frischeIdeen und Impulse im Gepäck," ergänzt Kai Gerwig.Über Landau Media Schweiz AGSeit mehr als 20 Jahren ist Landau Media einer der führendenAnbieter für Medienbeobachtung, Medienanalysen und Medienspiegel inder DACH-Region. Die Landau Media Schweiz AG mit Sitz in Zürich isteine hundertprozentige Tochter der Landau Media GmbH & Co. KG ausDeutschland. Mit 280 Mitarbeitern erstellt Landau Media Analysen undMedienspiegel aus Printmedien, Online inkl. Social Media, TV, Radiound Nachrichtenagenturen. Gründung: 2018Website: www.landaumedia.chPressekontakt:Beate KiepLeitung UnternehmenskommunikationLandau Media Schweiz AGGrubenstrasse 45 / 8045 ZürichTel.: +49 (0) 30 202 42 170Mobil: +49 (0) 171 555 4900E: kiep@landaumedia.chwww.landaumedia.chKai GerwigGeschäftsführungLandau Media Schweiz AGMobil: +41 (0) 76 557 80 01E: gerwig@landaumedia.chwww.landaumedia.chOriginal-Content von: Landau Media Schweiz AG, übermittelt durch news aktuell