Kai Blasberg: Einer meiner Kritikpunkte ist, dass nie darüber gesprochen wird, was man wirklich kann und will. Das gilt für's Fernsehen genauso, wie für das ganze Leben: ernsthaft Bock drauf zu haben!

München (ots) -Alles neu macht der Mai - mit dabei sind der Kai und natürlich derThomas und das nicht ohne Grund, denn eine brandneue Podcast-Folgevon "Zwei Herren mit Hund" ist endlich wieder online!Alles steht jetzt hochoffiziell im Zeichen der Liebe - Das"Festival der Liebe" ist auf TELE 5 gestartet. Ein Kick-off mittenins Herz.Das "Festival der Liebe" ist nicht nur ein neues Motto, das dieSinne schärft... ja, vielleicht auch den Sinn des Fernsehens. Sondernauch Thema der Stunde bei "Zwei Herren mit Hund". Im übertragenenSinn geht es um folgendes: Mit Leidenschaft bei der eigenen Sache zusein - das ist eine Grundvoraussetzung für die eigeneWeiterentwicklung. Quasi mit viel Liebe zum Erfolg.So sieht das auch Thomas Koch und fordert einmal mehr denPerspektivwechsel ein: "Wer sagt denn, dass das Berufsleben immer soschlimm sein muss, wie es gerne dargestellt wird. Ich bin überzeugt,das Leben muss Spaß machen und Arbeit eben auch!".Und darum heißt das "Festival der Liebe" auch genau so, es istSinnbild für das bunte Treiben, den Spaß und die Hingabe hinter einemkleinen Fernsehsender wie TELE 5.Darum geht es den beiden Herren mit Hund in der nunmehr neuntenFolge.Jetzt reinhören.In Zwei Herren mit Hund.Auf iTunes, Spotify und Soundcloud:http://soundcloud.com/zwei_herren_mit_hundEin Interview zum Festival der Liebe - das neue Motto von TELE 5gibt es hier exklusiv in der neuen Ausgabe der W&V und online:www.wuv.de/medien/tele_5_eroeffnet_das_festival_der_liebePressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 -189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell