Der deutsche Sammler Alexander Schröder schenkt dem mumok -Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien eine bedeutendeInstallation aus seiner Sammlung zeitgenössischer KunstWien (ots) - Der Sammler Alexander Schröder schenkt dem mumok einekapitale Arbeit - Kai Althoffs "Stigmata aus Großmannssucht" - dieaktuell im Rahmen der Ausstellung Optik Schröder II zu sehen ist."Ich freue mich sehr, dass sich Alexander Schröder entschieden hat,dem mumok dieses bedeutende Werk zu schenken", so Karola Kraus,Direktorin des mumok. "Öffentliche Museen sind heute weltweit auswirtschaftlichen Gründen kaum mehr in der Lage, das zeitgenössischeKunstgeschehen in ihren Sammlungen umfassend zu dokumentieren. Um dieSammlung auszubauen und um bedeutende Werke zu erweitern, sindKooperationen mit privaten Sammler_innen unerlässlich. Mit diesemSchlüsselwerk von Kai Althoff können wir wieder eine Lücke in unsererSammlung schließen."Mit 30 zwischen 1990 und 2013 entstandenen Werken verfügt dieSammlung Alexander Schröder über ein großes Konvolut an Arbeiten desdeutschen Künstlers Kai Althoff. Althoffs Werk umfasst die ganzeBandbreite künstlerischer Medien - Malerei, Zeichnung, Skulptur,Musik, Film, Fotografie, Text und Collage. Zu den zentralen Werkender Sammlung zählt Althoffs theatralische Installation "Stigmata ausGroßmannssucht", die erstmals im Jahr 2000 in der Hamburger GalerieAscan Crone / Andreas Osarek gezeigt wurde. Einzelne Elemente derArbeit sind u.a. eine 9,5 m lange mit Eisennägeln beschlageneHolzrutsche sowie zwei lebensgroße Figuren, die in einegeheimnisvolle Zeremonie - eine Strafaktion, womöglich einenFolterprozess - verwickelt scheinen.Die 13 in Zusammenhang mit der Installation entstandenenZeichnungen gleichen Titels befinden sich heute in der Sammlung desMoMa in New York, wo Kai Althoff 2016 mit einer großen Personale dasUS-amerikanische Kunstpublikum erobert hatte."Ich habe einen sehr persönlichen Bezug zu den Arbeiten von KaiAlthoff, den ich 1996 In Köln kennengelernt habe", so AlexanderSchröder, "Althoffs Kunst hat mich fasziniert, weil sie mit ihrerfigurativen Formensprache so ganz anders war, als alles, was damalsden Zeitgeist bestimmt hat. Diese Schenkung eines zentralen Werks ausmeiner Sammlung ist Ausdruck meiner persönlichen Verbundenheit mitdem Haus und seiner Direktorin. Mir ist bewusst, dass die meistenMuseen im Rahmen ihrer Sammlungsaktivitäten nicht die Ressourcenaufbringen können, um auf dem Kunstmarkt die für sie wesentlichenWerke zu erwerben. Mit einer Schenkung wie dieser kann ich einewichtige Institution für zeitgenössische Kunst unterstützen. Ich sehedarin eine Möglichkeit der Öffentlichkeit etwas zurückzugeben."Alexander Schröder, 1968 in Berlin geboren, studierte Anfang der1990er-Jahre freie Kunst an der Berliner Hochschule der Künste(später umbenannt in Universität der Künste), wo er 1996 alsMeisterschüler von Prof. Katharina Sieverding seinen Abschlussmachte. 1994 gründete er gemeinsam mit Thilo Wermke in derAuguststraße in Berlin-Mitte die Galerie Neu, die heute zu denrenommierten internationalen Programmgalerien zählt. Parallel zurArbeit als Galerist etablierte Schröder seine eigene Sammlung, dieheute ca. 500 Werke umfasst.Die Ausstellung Optik Schröder II, die noch bis 27. Mai im mumokzu sehen ist, zeigt mit mehr als 100 Einzelpositionen einrepräsentatives Panorama internationalen zeitgenössischenKunstschaffens der letzten 30 Jahre.Download Pressebild: http://bit.ly/2pcc84s Creditline: Ausstellungsansich Optik SchröderII. Werke aus der Sammlung Alexander Schröder, mumok, 3. Februar -27. Mai 2018; Kai Althoff, Stigmata aus Großmannssucht, 2000, © Foto:mumok, Stefan Korte