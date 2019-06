Kahrs nennt Scholz trotz Absage als möglichen Nahles-Nachfolger

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Politiker Johannes Kahrs hat Vizekanzler Olaf Scholz trotz dessen Absage als möglichen Nachfolger von Andrea Nahles an der Parteispitze genannt.



"Ich kann mir vorstellen, dass er einer derjenigen ist, die infrage kommen. Und wenn man in dieser Partei in einer führenden Funktion ist, dann kann es sein, dass man auch gerufen wird", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD am Montag im "Bild"-Interviewformat "Die richtigen Fragen". Kahrs forderte den Vizekanzler und Bundesfinanzminister auf, seine Absage zu überdenken.

Scholz hatte zuvor ausgeschlossen, dass er neuer SPD-Vorsitzender wird - sowohl kommissarisch als auch dauerhaft. "Nein, ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen", sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will"./apo/DP/mis