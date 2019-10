Kahle gegen Kreim: Neuauflage des SKODA Generationenduells bei der Lausitz-Rallye (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Vorjahressieger Fabian Kreim (27) tritt erneut gegen denDeutschen Rallye-Rekordmeister Matthias Kahle (50) an- Von Gröndahl bis Orsak: stark besetztes, internationalesStarterfeld- Fabian Kreim: "Das packende Finale einer erfolgreichen Saison"Fabian Kreim (D) gegen Matthias Kahle (D): Die 22. Lausitz-Rallye erlebt am 1.und 2. November eine Neuauflage des spannenden SKODA Generationenduells. Der 27Jahre alte Vorjahressieger Fabian Kreim kommt mit seinem Copiloten Tobias Braun(D) zur wichtigsten Schotter-Rallye in Deutschland. Der DeutscheRallye-Rekordmeister Kahle (50/sieben Titel) will Revanche für 2018, als er beider Lausitz nur 13,0 Sekunden hinter Kreim Platz zwei belegte. ZusätzlicheHighlights für die Fans: Die beiden Toppiloten sind bei dem respektvoll,Akropolis des Ostens' genannten Event im brandneuen SKODA FABIA R5 evounterwegs und müssen sich mit Topkonkurrenz aus elf Nationen auseinandersetzen."Das ist das packende Finale einer erfolgreichen Saison. Ich freue mich schonauf das erneute Drift-Duell auf Schotter gegen Matthias! Ich hoffe, es ist eingutes Omen, dass ich wieder im SKODA FABIA R5 evo fahren kann", sagt SKODA AUTODeutschland Pilot Kreim. Im neuesten Modell des außergewöhnlich erfolgreichenHightech-Allradlers hatte der Odenwälder bei der WM-Rallye in Deutschland in derWRC 2-Kategorie triumphiert - ein historischer Erfolg für den deutschenRallye-Sport.Im Gegensatz zur Deutschen Rallye-Meisterschaft und der ADAC Rallye Deutschland,einem Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft, die überwiegend auf Asphaltpistenausgetragen wurden, jagen die Piloten bei der Lausitz-Rallye auf dem Großteilder gut 140 Wertungskilometer über Schotterpisten. Das ist die Chance fürLokalmatador Matthias Kahle, der als Markenbotschafter in Diensten von SKODAAUTO Deutschland auf Traditionsveranstaltungen die Fans regelmäßig als ,Königdes Drifts' im legendären 130 RS begeistert. Die Lausitz ist ,sein Revier' unddas schon seit jener Zeit, als er noch vor seiner Rallye-Karriere alsBaggerfahrer dort im Kohlebergbau arbeitete.Kahle ist mit vier Siegen in der Lausitz zugleich einer der Rekordsieger desjährlich von Tausenden Fans besuchten Events, bei dem in diesem Jahr 91Fahrzeuge an den Start gehen. Auch der Norweger Anders Gröndal hat vier Siegeauf dem Konto und dürfte erneut einer der größten Herausforderer der beidenSKODA Piloten sein. Zu den weiteren Hauptanwärtern auf die Siegeskrone beiDeutschlands bedeutendstem Schotterfestival 2019 zählt der Tscheche JaroslavOrsak.Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland, freut sich auf das große Saisonfinale: "Das Duell zwischen FabianKreim und Matthias Kahle verspricht Rallye-Sport vom Feinsten. Die Lausitz warschon 2018 ein absolutes Highlight und ich bin mir sicher, dass das auch diesmalder Fall sein wird. Wir wollen die vielen Fans zum Ausklang eineraußergewöhnlich erfolgreichen Saison noch einmal begeistern."Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell