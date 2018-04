Kagermann für Aufbau von Batteriezellen-Produktion in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der "Nationalen Plattform Elektromobilität", Henning Kagermann, hat sich für den Aufbau einer Batteriezellen-Produktion in Europa ausgesprochen.



"Ich bin der Meinung, dass es gut wäre, wenn auch die Produktion von Batteriezellen zumindest von einem europäischen Hersteller aufgebaut wird, um mögliche Abhängigkeiten oder Lieferengpässe zu vermeiden", sagte Kagermann der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Mobilitätskongresses des "Tagesspiegels" in Berlin. Die "Nationale Plattform Elektromobilität" ist ein Beratergremium der Bundesregierung.

Bei der Herstellung von Batteriezellen sind asiatische Hersteller führend. Der frühere SAP -Chef Kagermann sagte, die deutschen Hersteller verfügten bereits heute über das Know-how zur Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette bei der Batterieproduktion. "Auch die Autoindustrie sieht die Zelle als systemkritisch an." Bei der Produktion seien asiatische Produzenten aber schon lange unterwegs: "Ein Hersteller aus Deutschland und Europa müsste eine Investitionsentscheidung über einen mehr als zweistelligen Milliardenbetrag fällen."

Kagermann sagte, beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland gebe es derzeit eine sehr hohe Dynamik. "Die Probleme, die wir derzeit haben - Reichweite, Kosten und Ladedauer, werden innerhalb der nächsten fünf Jahre gelöst."

Ein großes Problem ist eine fehlende flächendeckende Lade-Infrastruktur. Die Bundesregierung hat 300 Millionen Euro als Förderung für Ladeinfrastruktur bereit gestellt. "Die Förderaufrufe wurden sehr stark nachgefragt", sagte Kagermann. "Jetzt kommt es auf eine schnelle Abarbeitung der Anträge an, bevor noch einmal ein entsprechendes Programm aufgelegt wird."/hoe/DP/das