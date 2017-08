Kaffeeröster setzt auf Multiservice-Anbieter / Klüh übernimmt Catering für Tchibo am Standort Hamburg

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Düsseldorf (ots) - Tchibo ist mit weltweit über 12.000Mitarbeitern und einem Umsatz von weit über drei Milliarden Euroeiner der größten Kaffeeanbieter weltweit. Am Rösterei-StandortHamburg ist Klüh Catering nun für die Verpflegung von rund 300Mitarbeitern verantwortlich. Das Düsseldorfer Familienunternehmenübernimmt neben der Mittagsverpflegung und dem Konferenzservice auchdie Versorgung mit Snacks und kleinen Gerichten sowie diegastronomische Begleitung bei Sonderveranstaltungen. Im Mittelpunktdes Speisenangebots stehen Vielseitigkeit und Abwechslung - so könnendie Mitarbeiter täglich aus drei Menülinien wählen: Der "HeimischeKlassiker", "Trendig & Co." und die innovative Food-Linie "I LOVEGREEN", als vegetarisch-vegane Alternative. Als Zwischenverpflegungwerden Salate to-go, Müslivariationen, frisches Obst und eine Auswahlan Sandwiches angeboten.Den Kunden überzeugte Klüh im Besonderen mit einem ausgewogenenund kreativen gastronomischen Konzept, das auf regionale undnachhaltige Frischeküche setzt und dabei mit der Klüh Catering Appeine moderne und zeitgemäße Ergänzung bietet. "Wir sind Gastgeber ausLeidenschaft und so freue ich mich sehr über die Partnerschaft miteinem Unternehmen, welches den Genuss genauso groß schreibt wie wir",so Klüh CateringGeschäftsführer Thorsten Greth.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Servicesmit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning,KlinikDienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- undPersonal-Services sowie AirportDienstleistungen. Das Unternehmensetzt mit 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euro um(2016).Pressekontakt:Klüh Service Management: Ivanka Pataca | Tel.: 0211 90 68-232 |i.pataca@klueh.deosicom: | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Kl?h Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell