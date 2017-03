Kaffeemaschine Schuld an schlechtem WLAN? NETSCOUT macht den Check: HotSpots und FlopSpots auf der CeBIT 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (ots) - Anbieter für Service Assurance fühlt dem WLANauf der CeBIT auf den Zahn: Welche Halle bietet Ausstellern undBesuchern die beste Internetverbindung?HotSpot oder FlopSpot? Wollen Messebesucher diese Woche auf derCeBIT per WLAN surfen, telefonieren oder Videos abrufen, sollten siedafür am besten die Hallen 2, 3 und 11 nutzen. Mit schlechterSurfgeschwindigkeit und Verbindungsabbrüchen müssen Teilnehmerhingegen in den Hallen 5 und 8 rechnen. NETSCOUT, Marktführer fürService Assurance in Echtzeit und Cybersecurity-Lösungen, hat dasDrahtlosnetzwerk der IT-Messe unter die Lupe genommen.Seit 2012 bietet der Veranstalter kostenloses WLAN für die über200.000 Fachbesucher, 3.000 Journalisten und Blogger aus über 60Ländern auf dem gesamten Messegelände an. Ob dieDrahtlosnetzwerk-Verfügbarkeit den Anforderungen der Besucher undAussteller jedoch standhält, hat NETSCOUT vor Ort am ersten Messetag,20.03, in der Zeit von 11:30 bis 16:00 Uhr untersucht. Getestet wurdedas 2,4 GHz Frequenzband mit dem WLAN-Handheld-Tester AirCheck in 14Messehallen. Der AirCheck-Tester erlaubt die Diagnose undFehlerbehebung von drahtlosen Netzwerken unter anderem beiVerbindungsschwierigkeiten, nicht autorisierten Zugriffspunkten,übermäßiger Kanalnutzung, Fehlkonfiguration und Überlastung.Typische Störfaktoren für reibungslose WLAN-VerbindungMal schnell per Smartphone die E-Mails checken, sich mit demLaptop oder Tablet im Büro einloggen oder rasch online etwasrecherchieren. Dafür auf dem gesamten Messegelände das kostenloseWLAN nutzen zu können, ist auf den ersten Blick eine gute Sache -vorausgesetzt, das Netz funktioniert ohne große Qualitätseinbußen.Entscheidend für die technische Güte eines WLANs sind vor allem dievier Verfügbarkeits-Kriterien Signalpegel, Rauschpegel,Signal-Rausch-Verhältnis sowie Datenpaket-Übertragung:- Der Signalpegel gibt dabei die Leistung des Signals an und wirdin Dezibel Milliwatt bewertet. (1)- Der Rauschpegel bezeichnet das Hintergrundrauschen. Dieses wirdtypischerweise verursacht durch Störquellen wie Mikrowellen,Bluetooth-Geräten, ZigBee-Geräten (wie Anlagensteuerung,Lichttechnik, Gebäudeautomatisierung, Funkmelder,Kaffeeautomaten, PC-Peripherie), Video- und Überwachungskameras,Rauchmelder und Spiele-Controller. Bei Hoher Rauschrateempfiehlt es sich, einen anderen Kanal oder das5-GHz-Frequenzband zu nutzen, da es weniger anfällig fürStörquellen ist.- Das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR-Wert) errechnet sich aus derSignalstärke abzüglich des Rauschpegels. Es zeigt, ob Daten nochübertragen und fehlerfrei ausgetauscht werden können. Jegeringer der SNR-Wert, desto höher die Fehlerrate bei derDigitalübertragungen.- Die Datenpaket-Übertragung (Pingzeit) richtet sich nach derZeitspanne zwischen dem Aussenden eines Datenpaketes an einenEmpfänger und des daraufhin unmittelbar zurückgeschicktenAntwortpaketes. Je niedriger der Ping-Wert, desto besser, alsodesto schneller das Paket. Nutzer, die lediglich im InternetWebseiten aufrufen, bemerken kaum einen Unterschied zwischen 20und 50 Millisekunden Pingzeit. Wichtig ist der Wert aber beimOnline-Gaming oder bei der Video- und Internet-Telefonie. Beihoher Pingzeit kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen derSprachqualität kommen. Darüber hinaus können Datenpakete (Pings)bei der Übertragung auch verloren gehen. Datenpaketverlusteäußern sich bei der Internet-Telefonie darin, dass sich etwa dieGesprächspartner ständig ins Wort fallen. Damit es also keineAussetzer oder Ruckeln bei der Video- und Internet-Telefoniegibt, dürfen maximal Verzögerungszeiten und Fehlerraten(Datenpaketverlust) nicht überschritten werden.All diese Parameter können durch Störfaktoren negativbeeinträchtigt werden und dafür sorgen, dass die Verbindungsqualitätsmarter Endgeräte hinter den Anforderungen hinterherhinkt. Nebenschlechter Konnektivität für die Messebesucher bedeutet das auch,dass Aussteller Schwierigkeiten haben, wenn sie ihre Anwendungendigital demonstrieren wollen. Störfaktoren können zum Beispiel nichtautorisierte Zugriffspunkte, übermäßige Kanalnutzung,Fehlkonfiguration, Überlastung und andere elektronische oder perBluetooth verbundene Geräte sein - angefangen von der Kaffeemaschinebis hin zum Rauchmelder.Die FlopSpots: Hallen mit besonders vielen StörquellenAufgrund der starken Störung durch eine große Anzahl andererelektronischer Geräte konnte in Halle 12 - Communication & Networks,Datacenter Infrastructure, IoT - nur eine einfache WLAN-Verbindungaufrechterhalten werden. Auch in Halle 4 - Digital Business Solutions- leidet das WLAN besonders unter Störquellen und erreichte nur einemittlere Verbindungsqualität.Halle 9 - Die Salesforce-Halle fiel vor allem durch Verluste beider Übertragung von Datenpaketen auf. Von drei ausgesendeten Paketenkamen nur zwei zurück. Darüber hinaus war die durchschnittlicheAntwortzeit der Datenpakete mit 80.5 Millisekunden im Vergleich zuallen anderen Hallen hoch. Kurze Pingzeiten sind vor allem fürzeitkritische Anwendungen wichtig, aber auch um lange Sprechpausenund blecherne Stimmen bei Telefonaten zu vermeiden.Halle 5 - Big Data & BI; ERP & HR Solutions - verzeichnete einensehr hohen Rauschpegel. Aussteller konnten daher teilweise ihreAnwendungen nicht über ihre Monitore zeigen. Keine verlässlicheVerbindung gab es vor allem auf den Kanälen 4 und 5.Im Vergleich zu anderen Hallen punktete Halle 7 - Public Sector -mit einer geringeren Anzahl von Fremd-Netzwerken als potenzielleStörquellen. Dennoch kam es in dieser Halle zu einem hohen Verlustbei der Übertragung von Datenpaketen. Von drei ausgesendeten kam nurein Paket zurück.Besonders im Konferenz-Bereich in Halle 8 ist mit Abstrichen zurechnenEin besonders hohes Maß an Störquellen, die die WLAN-Verbindungnegativ beeinträchtigen, zeigte der Test im Konferenzbereich. Sokonnte bei der Nutzung der Kanäle 4, 5, 9, 10 und 13 nur eineeinfache Verbindung sichergestellt werden, und Nutzer müssen mit demVerlust von Datenpaketen rechnen. Mit 50 Millisekunden lag dieAntwortzeit von Datenpaketen ebenfalls nur im gelben Bereich.Die wahren HotSpots: Hier klappt es mit dem WLANMit wenig Hintergrundrauschen, keinerlei Verlusten vonDatenpaketen und nicht zu hoher Kanalauslastung punktete Halle 11 -Startups; Karriere-Bereich. Lediglich die Nutzung des Kanals 10 waraufgrund des geringen Signalpegels nicht empfehlenswert.Die Verbindungsleistung der Hallen 14 & 15 - Planet Reseller,Halle 2 - Digital Business Solutions sowie Halle 3 - Digital Officezeigte sich im Testvergleich als sehr solide. Alle Test-Datenpaketekonnten in den jeweiligen Hallen fehlerfrei übertragen undzurückgegeben werden. Lediglich die Kanäle 3 und 8 in Halle 3schwächelten, da hier keine oder nur eine sehr schwache Verbindungaufrechterhalten werden konnte.Halle 6 - Business Security; Research & Innovation - zeigte sichtrotz eines hohen Rauschpegels als zuverlässig. Alle Datenpaketewurden in guter Zeit übertragen, vor allem die Kanäle bestachen durcheinen guten Signalpegel.HotSpots mit Einschränkungen: Auf die Auswahl des richtigen Kanalskommt es anDas WLAN-Signal der Halle 16 - Business Electronics & Equipment;POS & Banking Solutions - sowie der Halle 17 - Business Electronics &Equipment; Unmanned Systems & Solutions; VR & AR - wies eine gutetechnische Qualität ohne Datenpaketverluste auf. KleineEinschränkungen aufgrund des geringen Signalpegels gab es jedoch aufden Kanälen 5 und 14 in Halle 16 sowie auf den Kanälen 7 und 14 inHalle 17."Auf einer Messe gibt es für Besucher und Aussteller, die das Netzzum Arbeiten oder Surfen benötigen, natürlich immer typischeHerausforderungen wie ein hoher Messelärmpegel und die Schwierigkeit,ein "ruhiges Eckchen" zu finden", erklärt Martin Klapdor, SeniorSolutions Architect bei NETSCOUT SYSTEMS. "Doch damit es zumindestauf der technischen Seite klappt und kein WLAN-Frust entsteht, gibtes grundlegende Tipps zu beachten. Nutzer sollten ihre Geräte auf diein Deutschland überlappungsfreien Kanäle 1, 6 und 11 einstellen, umden Datendurchsatz ihrer Geräte nicht zu mindern. Aussteller solltenvor allem prüfen, ob der Access Point für ihr Netzwerk eventuell zuweit entfernt ist oder das Signal durch Störquellen wie andereelektronische Geräte blockiert wird."Fußnote:(1) Untersucht wurden die jeweiligen Kanäle 1 bis 14 im 2,4GHz-Frequenzband - wobei in Deutschland die Kanäle 1,6 und 11überlappungsfrei sind. Die dBm-Werte können kategorisiert werdennach:30 dBm - maximal erreichbare Signalstärke, aber in der realen Weltmeist nicht erreichbar.65 dBm - Mindestsignalstärke für Anwendungen, deren Datenpaketezuverlässig und zügig übertragen werden müssen.70 dBm - Mindestsignalstärke für eine zuverlässige Übertragung vonDatenpaketen.80 dBm - Mindestsignalstärke für einfache Verbindungen.Datenpaketübertragen ist jedoch unzuverlässig.90 dBm - Erreichung des Rauschpegels. Über NetscoutNETSCOUT SYSTEMS, INC. ist ein Marktführer für Service Assurancein Echtzeit und Cybersecurity-Lösungen für anspruchsvolleService-Provider-, Großunternehmen- und Behörden-Netzwerke. DieNETSCOUT-Technologie Adaptive Service Intelligence (ASI) beobachtetfortlaufend die Servicebereitstellungsumgebung, umPerformanceprobleme zu identifizieren. Sie ermöglicht Einblick inSicherheitsrisiken im Netzwerk und unterstützt Nutzer dabei,Probleme, die den Geschäftsbetrieb oder die Nutzererfahrungbeeinträchtigen, schnell zu beheben. NETSCOUT bietet unübertroffeneServicetransparenz und schützt die digitale Infrastruktur, die dieGrundlage unserer vernetzten Welt bildet.