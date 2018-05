Kaffee trifft Frucht / ffeel:® - DAS unvergleichliche Erfrischungsgetränk (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Minden (ots) -ffeel® ist das neue Lifestyle-Getränk, das es in diesem Sommer inseinen drei exotischen Sorten zu entdecken gilt. Der Markenname derGetränkekomposition ffeel® stammt aus dem Wort Coffeelemonade. ffeel®zeichnet sich durch besondere Zutaten aus. Das Szenegetränk Cold Brewwurde jetzt von Melittas Innovation-Team, einer kleinen Unit, dieheute schon dem Lifestyle von morgen nachspürt, mit einem weiterenTrend verbunden: Superfruits."ffeel fresh" durch die erfrischende und belebende Kombination ausCold-Brew-Coffee mit den besonderen fruchtigen Aromen derSuperfruits: Mit Grapefruit Yuzu gilt es die milde Säure derZitrusfrüchte in Kombination mit aromatisch-milder Kaffeenote zuschmecken. Calamansi Tangerine entführt in eine Geschmackswelt ausaromatisch-mildem Kaffee und lieblich-frischen Früchten. CoconutMango ist der Genuss der Harmonie, die durch die Kombination ausMango, feinherbem Kaffee und köstlichem Kokosaroma entsteht.Das besondere Erfrischungsgetränk sprudelt mit einem guten Schussprickelnder Kohlensäure und belebt mit 100 Prozent natürlichemKoffein (18 mg/100 ml). Ein besonderer Kaffeegenuss, denn durch diegeringere Menge an Säure- und Bitterstoffen ist der kalt angesetzteKaffeeaufguss milder und aromatischer im Geschmack als heißgefilterter Kaffee. 90 Prozent der aromagebenden Stoffe aus derKaffeebohne entfalten ihren Geschmack im Cold-Brew-Coffee."Lifestyle" bedeutet, dem Wunsch nach bewusster Ernährung, veganerLebensweise und dem Verzicht auf zugesetzten Zucker, Rechnung zutragen. Und spiegelt so das aktuelle Lebensgefühl wider. Deshalbwurde bei der Entwicklung von ffeel bewusst auf den Zusatz vontierischen Produkten und industriellem Zucker sowie Süßungsmittelnverzichtet. Der sehr hohe Fruchtsaftgehalt, je nach Sorte zwischen 43Prozent und 55 Prozent, macht ffeel zu mehr als nur einemherkömmlichen Erfrischungsgetränk - der vollmundige Fruchtgeschmacksetzt sich deutlich vom Geschmackserlebnis üblicher Schorlen ab.ffeel ist "ffeel fresh"!In der praktischen Mehrweg-Glasflasche sind die drei Sorten direktim ffeel-Online-Shop erhältlich. Der UVP liegt bei 2,29 EUR zuzüglich0,25 EUR Pfand. Natürlich findet ihr ffeel auch in ausgesuchtenSzene-Bars und -Cafés.Weitere Informationen unter www.ffeel.de.Zu ffeel:®ffeel® ist ein natürliches Erfrischungsgetränk, das die belebendeWirkung von Cold-Brew-Coffee und den frischen Geschmack vonSuperfruits zusammenbringt. Eine Idee des Innovation-Hubs 10XInnovation GmbH, einer Tochtergesellschaft der Melitta Gruppe, mitSitz in Berlin. Weitere Informationen unter www.ffeel.de.Pressekontakt:Melitta Group Management GmbH & Co. KGTanja WucherpfennigMarienstraße 8832425 MindenTel.: 0571/4046-281E-Mail: tanja.wucherpfennig@melitta.deScholz & Friends Hamburg GmbHMichael E. DeutschbeinFriedensallee 1122765 HamburgTel.: 040/37681-201E-Mail: michael.deutschbein@s-f.comOriginal-Content von: Melitta Europa GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell