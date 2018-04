"Kaffee oder Tee" mit drei Sondersendungen im Mai (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Baden-Baden (ots) -Am Maifeiertag (1. Mai), Christi Himmelfahrt (10. Mai) undFronleichnam (31. Mai) in "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag" /jeweils 16 bis 18 Uhr im SWR FernsehenAn den drei Feiertagen im Mai kommt "Kaffee oder Tee - der SWRNachmittag" mit Sondersendungen. Am 1. Mai dreht sich alles umsGrillen, am 10. Mai gibt es einen "Mädelsnachmittag" und anFronleichnam, 31. Mai, wird es besinnlich. Zu sehen jeweils von 16bis 18 Uhr im SWR Fernsehen.Angrillen am 1. MaiAm Maifeiertag grillt "Kaffee oder Tee" in den Mai: Ob Gas, Kohleoder Elektro - ein Grillmeister stellt die aktuellen Trends derSaison vor. Spitzenkoch Timo Böckle aus Böblingen zaubert ein kleinesGrill-Menü und der Waldmeister ist wieder im Kommen! DieSchwarzwälder Heilpraktikerin Astrid Fiebich stellt die vielseitigePflanze vor, die in keiner Mai-Bowle fehlen darf. Gastgeber dergeschmackvollen Frühlingssendung ist Martin Seidler."Mädelsnachmittag" am 10. Mai"Mädelsnachmittag" am Vatertag in "Kaffee oder Tee": Fürs Augegibt's Pfingstrosen und jede Menge Wissenswertes von derGarten-Expertin Anne Rostek aus Sulzburg. Für die gute Stimmung gibtes leckere Mix-Getränke aus Kaffee oder Tee vom Achener BarmannDomenico Termine. Feines aus der Küche für ein leckeres Picknickbereitet Spitzenkoch Simon Tress aus Ehestetten zu und Mario Ludwig,Biologe und Autor aus Karlsruhe bringt faszinierende Geschichten ausdem Tierreich mit. Gastgeberin ist Heike Greis.Auszeit vom Alltag am 31. MaiZu Fronleichnam wird es bei "Kaffee oder Tee" besinnlich. Es gehtim SWR Nachmittag um Auszeiten und Atempausen vom Alltag. ObMeditation oder ein Klosteraufenthalt - "Kaffee oder Tee" stelltverschiedene Möglichkeiten vor. Gastgeberin Evelin König wirdaußerdem klären, woher Fronleichnam eigentlich seinen Namen hat."Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag", montags bis freitags ab16:05 Uhr, SWR Fernsehen Mehr "Kaffee oder Tee" gibt's in der SWRMediathek unter www.swrmediathek.de und unterwww.SWR.de/kaffee-oder-tee und in der SWR Kaffee oder Tee-App.Pressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell