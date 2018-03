Kaffee: Verträglichkeit hängt von Sorte und Röstung ab (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Baierbrunn (ots) -Für Kaffeetrinker mit empfindlichem Magen sind Espressobohnen diebeste Wahl. Wie gut Kaffee vertragen werde, hänge von der Dosis, aberauch "von der Sorte, der Röstung und der Zubereitung ab", erklärt dieErnährungsphysiologin Prof. Veronika Somoza von der Universität Wienim Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". So gilt Arabica-Kaffee alsverträglicher als Robusta. Und beim Rösten entstehen Stoffe, die dieAusschüttung von Magensäure verlangsamen können. Daher sind starkgeröstete Bohnen, wie sie zum Beispiel für Espresso verwendet werden,die bessere Wahl. Denn zu viel Magensäure führt oft zu Sodbrennen.Wer zur entkoffeinierten Bohne greift, kann zusätzlich profitieren:Mit dem Koffein werden weitere Inhaltsstoffe entfernt, die dieFreisetzung von Magensäure anregen.Laut Prof. Andreas Pfeiffer, Endokrinologe und Ernährungsmedizineran der Charité Berlin, sind bis zu vier Tassen Kaffee am Tag "eingutes Maß". Dem Experten zufolge hat Kaffee positiveGesundheitseffekte: "Wir wissen, dass Kaffeetrinker seltener Diabetesbekommen, vielleicht auch weniger Parkinson", erläutert er. Kaffeefördere nicht etwa Krebs, sondern schütze sogar vor Leberkrebs. "AuchGallensteine treten seltener auf." Und: Kaffeetrinker lebten eherlänger.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 3/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell