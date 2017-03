Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Stuttgart (ots) -Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Kaffee im Test - welches System macht den Besten?Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch welcher istder Beste? "Marktcheck" vergleicht Preis und Geschmack verschiedenerSysteme. Ein Kaffee-Experte aus Stuttgart beurteilt dieZubereitungsmöglichkeiten. Vier Tester bewerten den Geschmack.Außerdem erklärt ein Elektrotechnikmeister die Reparaturmöglichkeitender verschiedenen Maschinen.Teppiche - wenn die Reinigung zur Abzocke wirdImmer häufiger werben Teppichreinigungen im Südwesten mit sehrgünstigen Angeboten. Oft stellt sich hinterher heraus, dass dieTeppiche nicht gereinigt wurden. Oder sie werden nicht zurückgegeben.Eine "Marktcheck"-Zuschauerin bekommt ihren Teppich nur mit Hilfe derPolizei wieder. "Marktcheck" gibt Tipps, wie man gegen unseriöseTeppichreiniger vorgehen kann.Mehrfachstecker - wenn nur noch Asche übrig bleibtEine Mehrfachsteckdose, die in Brand geriet, war Ursache für dasNiederbrennen des Hauses einer Familie aus Hentern. Wer zu vieleverbrauchsintensive Geräte an einer Steckdose lädt, geht ein hohesRisiko ein. Jürgen Ripperger vom Verband der Elektrotechnik (VDE)erklärt, was für eine sachgemäße Verwendung solcher Steckdosen zubeachten ist.Möbelhäus-Tricks - wie mit Rabatten gelockt wirdMit lukrativen Angeboten locken Möbelhäuser Kunden in ihreGeschäfte. Sie hoffen, wer einmal da ist, gibt auch Geld aus.Kontrollen der Wettbewerbszentrale zeigen, viele Werbeversprechenwerden nicht eingehalten, sind sogar wettbewerbswidrig. "Marktcheck"entlarvt die Tricks der Möbelhäuser.Müllsünder - was droht bei Verstößen?Müll, Zigarettenkippen oder Hundekot im öffentlichen Raum - könnendie Verursacher mit einem Bußgeld belegt werden? Diese und weitereFragen zu Müllsünden beantwortet "Marktcheck"-RechtsexperteKarl-Dieter Möller. Außerdem stellt er die Ingelheimer Bürgerecho-Appvor.Staubsauger - wie kommt man in kleine Ritzen?"Marktcheck" testet Tipps aus dem Internet, zum Beispiel die Hilfeeiner Klopapierrolle oder Socke mit Strohhalm, um mit dem Staubsaugerauch in kleinste Ecken zu gelangen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dieeinzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell