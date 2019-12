Kaffee-Studie: Wie viel Koffein ist wirklich im Kaffee? - Ristretto & Cold Brew überraschend weit vorn (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Für den tatsächlichen Koffeingehalt verschiedener Kaffeegetränkegibt es bisher keine konkreten Belege. Daher hat Arne Preuss (34), Betreiber desKaffee-Blogs coffeeness.de genau bestimmen lassen, welchen Unterschied dieZubereitungsmethode bei der Koffeinextraktion spielt."Ristretto ist der absolute Koffeinkicker, nach Portionsgröße geht allerdingsder Cold Brew als Sieger vom Platz". Zu diesem Ergebnis gelangt Arne Preuss inZusammenarbeit mit den Experten der Rösterei Flying Roasters und dem Institutfür Produktqualität (ifp) in Berlin. Einen Tag lang wurden die immer gleichenKaffeebohnen, ein Omniroast aus Honduras, auf 15 verschiedene Arten zubereitet.Für die von coffeeness.de in Auftrag gegebene Studie hat das ifp den wahrenKoffeingehalt dieser unterschiedlichen Kaffeevarianten bestimmt. Zu denuntersuchten Zubereitungsmethoden gehören u.a.: Aeropress, Chemex, Cold Drip,Espressokocher, French Press und auch die herkömmliche Filterkaffeemaschine.Arne Preuss betreibt Deutschlands bekanntesten Kaffee-Blog coffeeness.de undsetzt sich für mehr hochwertigen Kaffee ein. Die Leidenschaft für Kaffee treibtPreuss seit 2008 an.Die zertifizierten Testergebnisse zu den 15 Kaffeegetränken nachZubereitungsmethode und typischer Portionsgröße sowie alle Informationen zumTestdesign sind im Internet unter: https://www.coffeeness.de/koffein-labor-test/zu finden.Video: https://youtu.be/1osXeATrXNwAlle Testergebnisse sind erhältlich über: http://ots.de/2jMgIqFür Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Susann Roeding / Coffeeness.desusann@coffeeness.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139413/4463671OTS: CoffeenessOriginal-Content von: Coffeeness, übermittelt durch news aktuell