Käuferschutz von AXA Partners dank bsurance bald für cashpresso-Kunden verfügbar

- Digitale Versicherungslösung von bsurance ermöglicht Käuferschutz fürcashpresso Endkunden- Erste Bancassurance-Lösung verdeutlicht Potential von bsurance- AXA Partners bereits dritter großer Versicherungspartner- Expansion und Wachstum von bsurance gehen weiterWien (ots) - Das österreichische InsurTech Start-Up bsurance gewinnt dasösterreichische FinTech Start-Up cashpresso als Kooperationspartner. Diedigitale Versicherungslösung von bsurance ermöglicht einen automatischenKäuferschutz für die Endkunden des Zahlungsanbieters cashpresso. Das Produktwird vom Versicherungsunternehmen AXA Partners zur Verfügung gestellt. Damitkonnte der dritte große Versicherungspartner, neben UNIQA und Munich Re alsweiterer Produktgeber und Risikoträger gewonnen werden.Digitale Versicherungslösung von bsurance ermöglicht Käuferschutz für cashpressoEndkundenSchon bald kommen cashpresso Endkunden in Österreich und Deutschland beientsprechender Nutzung des Zahlungsanbieters in den Genuss eines kostenlosesKäuferschutzes. Dieser gilt ab der ersten Transaktion genau ein Jahr für alleweiteren Transaktionen in diesem Zeitraum.cashpresso ist eine benutzerfreundliche und flexible Möglichkeit, um Einkäufe inRaten zu bezahlen. Händler unterschiedlicher Branchen - von Elektronik, Sport,Möbeln, Kinderausstattung, Bildung und Fashion - bieten die Ratenzahlungs-Optionan. Kunden können die Ratenhöhe und Laufzeit selbst wählen und jederzeitkostenlos ändern. Für die hohe Benutzerfreundlichkeit hat cashpresso bereitsmehrere Auszeichnungen, wie z.B. den E-Commerce Award Germany 2019, erhalten."Wenn unsere Kunden online einkaufen, sollen sie die Produkte erhalten, die siebestellt haben. Mit dem cashpresso Käuferschutz erstatten wir unseren Kunden denKaufpreis, sollten sie im Partnershop keine oder mangelhafte Ware erhaltenhaben" , erklärt Geschäftsführer Daniel Strieder.Lorenz Gräff, CEO und Gründer von bsurance, freut sich über die Kooperation:"Für uns war es wichtig, mit einem Versicherungsprodukt das bereits bestehendeService von cashpresso zusätzlich aufzuwerten. Mit dem Käuferschutz-Produkt istuns das hervorragend gelungen, denn es erleichtert und unterstützt den Kauf imInternet, was wiederum positiven Einfluss auf die cashpresso Neukundengewinnung,aber auch auf die Nutzungsrate bei Bestandskunden hat."Erste Bancassurance-Lösung verdeutlicht Potential von bsuranceFür bsurance ist es nach Playbrush bereits die zweite Kooperation mit einemösterreichischen Start-Up. Gleichzeitig gibt die Koppelung einesVersicherungsproduktes an eine Zahlungstransaktion einen Ausblick auf die vielenMöglichkeiten, die die Cloud-basierte, digitale Versicherungsplattform vonbsurance auch im Bereich Bancassurance bietet: Über einfache Schnittstellenwerden die Kooperationspartner mit dem jeweiligen Risikoträger verbunden.Polizzenerstellung, Versicherungsprodukt- und Schadenmanagement erfolgen inEchtzeit und ausschließlich digital.AXA Partners bereits dritter großer VersicherungspartnerIm Zuge der Kooperation mit cashpresso gelang es bsurance, AXA Partners alsProduktlieferant und Risikoträger zu gewinnen. AXA Partners ist neben UNIQA undMunich Re bereits der dritte große Versicherungspartner, auf den bsurancezurückgreifen kann.Expansion und Wachstum von bsurance gehen weiterbsurance ist mittlerweile berechtigt, Versicherungen in 31 Ländern der EU undEWR zu vermitteln. Die Teamgröße von bsurance ist seit dem offiziellen StartAnfang 2018 bereits auf 16 Mitarbeiter angewachsen, bis Jahresende soll sichdiese Zahl noch verdoppeln. Derzeit wird auf Hochtouren an weiteren Produktenmit Kooperationspartnern gearbeitet, die in den kommenden Wochen und Monatenverfügbar werden, darunter das bereits zweite Produkt mit dem Partner Playbrush.Über bsurance:Das österreichische InsurTech Start-Up bsurance wurde im November 2017 gegründetund ist auf B2B2C-Geschäftsmodelle im Versicherungsbereich spezialisiert. Alsstrategische Partner, Produktgeber und Risikoträger stehen UNIQA, Munich Re undAXA Partners zur Seite. bsurance konzentriert sich dabei auf das Implementierenvon maßgeschneiderten Versicherungsprodukten direkt in die Verkaufskanäle vonUnternehmen mit einer großen Kundenbasis oder Transaktionen.Kontakt:bsurance GmbHAlexander Geier, CMO+436645444693alexander.geier@bsurance.techwww.bsurance.techFotos: www.bsurance.tech/presseOriginal-Content von: bsurance GmbH, übermittelt durch news aktuell