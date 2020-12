Käufer von Tesla-Shorts: Warten nach 5 Monaten immer noch auf Lieferung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat bisher noch keine Markenshorts an Kunden geliefert, die diese im Sommer bestellt hatten, was einige frustriert hinterließ, berichtete die Financial Times.

Im Juli, als Teslas Kapitalisierung die der Toyota Motor Corp. (NYSE:TM) übertraf, machte sich CEO Elon Musk über Leerverkäufer lustig, indem er rote Satin-Shorts verkaufte. Sie waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

