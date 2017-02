Käßmann fordert klare Haltung gegenüber Trump

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann fordert eine klare Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump. "Die politisch Verantwortlichen demokratischer Staaten sollten dringend Klartext mit Herrn Trump reden", schreibt Käßmann in "Bild am Sonntag". "Sonst spielen sie den Nationalisten in Europa und den Fundamentalisten überall in die Hände."

Es könne nicht hingenommen werden, "dass ein Präsident nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip regiert: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt." Vielfalt sei Reichtum, so Käßmann, eine offene Gesellschaft kenne Freiheit, Demokratie kenne ein Ringen um verschiedene Standpunkte. "Dafür gilt es jetzt klar einzutreten. Gut, dass viele das tun, auch mit persönlichem Protest."

