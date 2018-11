Kärntner Vielfalt macht den Winterurlaub einzigartig!

Klagenfurt (ots) - Kaum sonst wo spürt man die "Lust am Leben" so gut wie inKärnten. Bei einem Winterurlaub in Österreichs südlichstem Bundesland geht esimmer um aktiven Genuss und Lebensfreude!Die Kulisse dafür könnte nicht gelungener sein: Eine variantenreicheBerglandschaft mit herrlichen Ausblicken, dazwischen idyllische Seen und einmildes Winterklima mit besonders vielen Sonnentagen. Auf der diesjährigenTo-do-Liste: Kärntens Adventmärkte, Eislaufen auf einem zugefrorenen See unterfreiem Himmel, eine neue Sportart ausprobieren, Hüttenromantik und die neueWinter Kärnten Card.1. Skifahren: Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Könner - wer in KärntenSkifahren (http://www.kaernten.at/de/channel/skialpin/) möchte, kommt vollauf seine Kosten. Vielfalt garantieren um die 30 Skigebiete in Kärnten undOsttirol und mehr als 800 schneesichere und gut präparierte Pistenkilometer.All das gibt es mit nur einem Skipass, dem "TopSkiPass". Für unvergesslicheErlebnisse im Schnee sorgen je nach Lust, Laune und Anspruch hochalpinePisten inmitten mächtiger Dreitausender, breite, gemütliche Hänge fürFamilien oder Buckelpisten und Halfpipes. Nicht zu vergessen - unberührteHänge für Tiefschneefreunde und Freerider.2. Skitouren-Trekking: Der Nockberge-Trail (http://www.nockberge-trail.com/)verbindet die fünf Skigebiete Katschberg, Innerkrems, Turrach, Falkert undBad Kleinkirchheim/St. Oswald. Er eignet sich für gemütliche Skitourengeher,die gute Kenntnisse im Skitouren gehen haben und konditionell gut draufsind, aber keine hochalpinen Passagen vorfinden wollen. Pro Etappe sind biszu sechs Stunden Gehzeit einzuplanen. Da teilweise Lifte und Seilbahnenvorhanden sind, kann man sich auf jeder Etappe einige Höhenmeter ersparen.Ebenfalls eine Besonderheit: Beim Nockberge-Trail übernachtet man imVergleich zu anderen mehrtägigen Skitouren nicht in Matratzenlagern sondernin hochwertigen (Wellness)-Hotels mit ausgezeichneter Alpen-Adria Küche.3. Eislaufen auf zugefrorenen Seen: Einige der Kärntner Seen gefrieren imWinter an der Oberfläche zu und werden zu spiegelglatten Eislaufflächenunter freiem Himmel, auf dem sich Eisläufer, Hockeyspieler und Eisschützentummeln. In Österreichs südlichstem Bundesland befindet sich auch die größtezugefrorene Natureisfläche Europas, wo 2018 bereits zum 30. Mal dieHolländische 11-Städte-Tour stattfand. Dabei messen sich bis zu 5000Holländer im Eisschnelllauf, bei der Königsdiziplin sogar über 200Kilometer.4. Gelebtes Brauchtum kennenlernen: Quer durchs Land gibt es vieleMöglichkeiten, sich auf Christkindlmärkten und Adventveranstaltungen an denSeen, in den Städten und am Berg auf Weihnachten einzustimmen. Etwas ganzBesonderes ist der Katschberger Adventweg, der das ursprünglicheWeihnachtsfest in den Mittelpunkt rückt. Auf einem winterlichen Spazierweg,fernab von Kitsch und Kommerz, widmet sich jede der liebevoll gestaltetenStationen einem anderen Weihnachtsthema. Romantikern wird es beim "Adventüber den Wolken" am Pyramidenkogel und beim Kap 4613 am Millstätter Seegefallen. Eine Besonderheit im Brauchtumskalender sind auch die Klöckler imGegendtal, das Christbaumversenken an einigen der Kärntner Seen sowie dasSternsingen in Heiligenblut, ein Brauch, der seit 2010 zum immateriellenWeltkulturerbe der UNESCO zählt.5. "Magische Momente" in der Natur genießen: Schon von den "Magischen Momenten"in Kärntens Natur gehört? Das sind hochwertige Natur-Erlebnis-Programme querdurch Kärnten, die von ausgebildeten Guides begleitet werden. Sie sorgennicht nur für Sicherheit im Gelände und verraten jede Menge Besonderheitenvon Land und Leute, sondern kümmern sich auch um das Drumherum: Transporte,Kulinarik und Zusatzausrüstung. Das Spektrum reicht vonSonnenaufgangswanderungen über Tierbeobachtungen bis zu Gourmet-Touren.Neben Gruppenprogrammen können Kärntens Natur Aktiv Guides(http://www.guides.kaernten.at/) natürlich auch für individuelle Tourengebucht werden. Weitere Informationen hier(https://www.ots.at/redirect/kaernten5)6. Winterwellness in Thermen, Hotels und an den Seen: Winterwellness in Kärntenhat viele Facetten. Eine der schönsten kann bei einem Besuch im KärntenBadehaus am Millstätter See erlebt werden, wo durch großflächigeFensterscheiben das einzigartige Seenpanorama im Sonnenschein auch im Winterzum Greifen nahe ist. Nach umfassender Renovierung eröffnet wurde die ThermeSt. Kathrein in Bad Kleinkirchheim. Sie bietet die größte Wasserfläche unddie längste Spaßrutsche aller Kärntner Thermen, eine großzügige Saunaweltsowie einen Massage- und Beautybereich. Apropos: Auch dasMeerjungfrauschwimmen in der Kärnten Therme und die beheizten, hoteleigenenSeebäder am Wörthersee, Millstätter See und auf der Turracher Höhe haben esin sich. Weitere Informationen hier(https://www.kaernten.at/content/kaerntner-baeder/)7. Wenn es Nacht wird in Kärnten: Wintertage in Kärnten sind voller Vergnügen,Abenteuer und spannenden, oft neuen Erfahrungen. Wenn sich die Sonne bis zumnächsten Morgen hinter den Bergen versteckt, ist mit diesen schönen Gefühlenkeineswegs Schluss. Ganz im Gegenteil. In Österreichs Süden kommen auchunternehmungslustige "Nacht-Eulen" auf ihre Kosten. So zum Beispiel beimNachtskilauf (u.a. in Bad Kleinkirchheim und am Nassfeld) oder bei Skitourenmit Stirnlampe am Dreiländereck. An mehreren Orten wird zudem zuVollmond-Schneeschuhwanderungen geladen (z.B. Dobratsch) oder zumNachtrodeln (z. B. am Katschberg, auf der Turrach und in der Innerkrems).8. Lust auf was Neues? Vielleicht Langlaufen? Langlaufen trainiert Ausdauer,Kraft und Koordination. Zudem wird der Stoffwechsel angeregt, dasImmunsystem gestärkt und die Fettverbrennung aktiviert. Ganz zu schweigen,dass die Bewegung an frischer Luft Balsam für die Psyche ist. Lust, wasNeues auszuprobieren? Die Langlaufloipen in Kärnten sind im ganzen Land inallen Tal- und Höhenlagen verteilt und bieten optimale Rahmenbedingungen fürAnfänger und Fortgeschrittene. Egal ob Nationalpark Hohe Tauern, Weissensee,Bad Kleinkirchheim, Rosental oder Katschberg. Eigene Langlaufzentrenbefinden sich in der Villacher Alpenarena, in St. Jakob im Rosental, amNassfeld-Pressegger See und am Pirkdorfer See.9. Hütten-Romantik und Kostproben aus der Kärntner Alpen Küche: Entlang derPisten laden zahlreiche Hütten zum Einkehrschwung. Viele von ihnen verwöhnenihre Gäste mit typischen Kärntner Schmankerln. In der KärntnerAlpen-Adria-Küche verschmelzen frische Zutaten aus den Regionen, alteKochtraditionen und Neuinterpretationen zu einem schmackhaften Ganzen. AuchWein, Most und Schnaps sind in Kärnten häufig hausgemacht. Wie es sich füreine wirklich authentische Küche gehört, sind es sowohl dieunterschiedlichen Regionen als auch der Lauf der Jahreszeiten, die dasSpektrum der Küche abbilden. Unbedingt probieren sollte man KärntnerKäsnudel, Fische von heimischen Produzenten, z. B. Kärntner Laxn oderSaibling, Ritschert, lokale Wildspezialitäten, Gailtaler Speck, Reindlingund Zirbenschnaps. Mehr zur Kärntner Küche hier(http://http://www.genusslust.info)10. Neu: Winter Kärnten Card: Ab der Wintersaison 2018/2019 gibt es erstmaligdie Winter Kärnten Card. Egal ob man die Kärntner Winterlandschaft vomPyramidenkogel aus betrachten, erholsame Stunden in einer Therme verbringenoder eine geführte Schneeschuhwanderung machen möchte - bei der WinterKärnten Card ist für jeden etwas dabei! Bekannte Sommerausflugsziele, wiezum Beispiel Reptilienzoo Happ, Heidi Schneealm Falkert, Zitrusgarten undeinige Museen runden das Angebot ab. Die Winter Kärnten Card gibt es bereitsab 39 Euro. Für weitere Infos: www.kaerntencard.at