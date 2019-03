Kärnten - Österreichs Campingland Nummer eins

Finanztrends Video zu



Klagenfurt (ots) - Auf mehr als 100 Campingplätzen findet jeder seinenLieblingsplatz. Egal ob am Badesee, am Fuße eines Berges, am Flussufer...Mietcaravans und Mobilheime immer beliebter.Die Natur hat es mit Kärnten gut gemeint. In Österreichs sonnigem Süden wartetein Meer von sauberen, warmen Badeseen inmitten der Alpen. Und Berge, die vonmächtigen Dreitausendern bis hin zu sanften Nocken reichen. Von deren Gipfelnschweift der Blick über ein Land, das geprägt ist durch die kulturelle Vielfaltdes Alpen-Adria Raumes, vom sonnenreichen Klima auf der Alpen-Südseite und vonMenschen, die ihren Gästen mit einer großen Portion Lebensfreude begegnen.Kärnten, Österreichs beliebtestes Campingbundesland verfügt über mehr als 100Campingplätze mit 16.000 Stellplätzen - 24 davon sind mit dem KärntenQualitätssiegelausgezeichnet. Mit hoher Service- und Dienstleistungsqualitätwird hier eine Atmosphäre des Wohlgefühls und der Begegnung geschaffen. Zudemverfügen viele Anlagen über komfortable Ferienwohnungen, komplett eingerichteteMietcaravans und Mobilheime als alternative Unterkunftsmöglichkeiten. Vollausgestattet, geschmackvoll eingerichtet und mitten in der Naturidylle desSüdens campt man mit Stil und allen Annehmlichkeiten. Und natürlich bekommt manalle Service-Leistungen wie bei einem normalen Camping-Urlaub ebenso dazu undprofitiert von der tollen Infrastruktur und dem Freizeitangebot.Die Kärntner Campingplätze bieten ihren Gästen auch heuer wieder einigeNeuheiten. Wie zum Beispiel die neuen Schlaffässer (für bis zu vier Personen)und ein Saunafass (für bis zu zehn Personen) am Camping Platz Weisses Rössl inVelden/Auen am Wörthersee. Auch Fugocamp in Kleblach-Lind setzt auf Natur: Mitinsgesamt 5 Wood Cubes, die über je 34 Quadratmeter Wohnfläche (2 Schlafzimmer,Küche, Dusche, WC, Heizung, Klimaanlage) und 20 Quadratmeter überdachterHolzterrasse verfügen. Spektakulär das 27 Meter lange und 6 Meter dicke U-Bootim Campingpark Burgstaller am Millstätter See, das zukünftig dieKindersanitärräume beherbergen wird. Neue Deluxe-Mobilheime mit Seeblick gibt esbei Camping Breznik am Turner See und mit dem Alpin Lodge II-Projekt sechs neueAppartements bei Schluga am Pressegger See.Abwechslungsreiche Aktivangebote gleich vor der Campingplatz-TürKärnten hat alles, was Radfahrer glücklich macht. Allen voran die Leitproduktewie der Drauradweg (https://www.drauradweg.com/de/) und der grenzüberschreitendeAlpe-Adria Radweg (https://www.alpe-adria-radweg.com/) sowie das seit 2018installierte Verleihsystem "Kärnten rent-e-Bike"(https://kaernten.papinsport.at/) - mit 50 Verleihstationen und 1000 Leihräderninklusive E-Bikes. Hier können Räder unkompliziert ausgeborgt und an jederanderen beliebigen Verleihstation wieder abgegeben werden. Einige dieserStationen befinden sich direkt bei den Campingplätzen. Neu im Radland Kärnten ab2019: die "Große Kärnten Seen Schleife". Die 340 Kilometer lange Runde, dieeigentlich eine Doppelschleife ist, führt abwechselnd an zehn Seen oder an denFlussufern der Gail oder Drau entlang zu idyllischen Aussichtsplätzen undentstand als Gemeinschaftsprojekt von Millstätter See, Villach - Faaker See -Ossiacher See, Wörthersee, Klopeiner See - Südkärnten sowie Nassfeld -Pressegger See - Lesachtal - Weißensee. Die Form der Doppelschleife erlaubt es,die Radstrecken nach Belieben zu gestalten und zu kombinieren.In Kärnten, auf der Südseite der österreichischen Alpen, warten Naturerlebnissezwischen Bergen und Seen, die alle Sinne weiten. 20 dieser "Magischen Momente"sind kärntenweit buchbar und führen in ausgesuchte Naturparadiese Kärntens.Stets begleitet von einem ausgebildeten Natur-Aktiv-Guide, der Fauna und Flora,aber auch Land und Leute von klein auf kennt. Beispiele aus dem Programm:Kanutour, Schatzsuche im versteinerten Urwald, Genussfloß Weissensee,Krebswanderung, Netzfischen... Nähere Informationen zu den "Magischen Momenten",die von Anfang Mai bis Mitte Oktober angeboten werden: hier(https://www.ots.at/redirect/berglust)Viele Genusswanderwege, oft schon vom Campingplatz aus, laden zum Bewegen aufTraumpfaden in allen Höhenlagen ein, familienfreundlich und oft sogarkinderwagentauglich. Je nach Lust, Laune, Anspruch und Kondition warten querdurchs Land unzählige beschilderte Touren. Höchster Berg im Land ist derGroßglockner mit 3798 Metern. Hier beginnt auch Kärntens Weitwanderweg, derAlpe-Adria-Trail (https://alpe-adria-trail.com/de/). Er führt in 43 Etappen undüber 750 Kilometer über Kärnten und Slowenien bis an die Obere Adria in Italienund kann auch tageweise gebucht werden.Wer's lieber gemütlich angehen möchte,probiert die neuen Slow Trails (https://www.kaernten.at/wandern/slow-trails/)-Kurzwanderwege quer durch Kärnten verteilt, die nie länger als 10 Kilometer sindund nie über mehr als 300 Höhenmeter verfügen.Für viele weitere erlebnisreiche Stunden sorgt auch die Kärnten Card, mit derman mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten beliebig oft kostenlos besuchen kann.Außerdem gibt es bei über 60 Bonuspartnern Ermäßigungen. Gültig vom 5. April bis27. Oktober 2019. Mehr Infos unter: www.kaerntencard.Kontakt- und Anreise-Info: Unter www.camping.at oder im kostenlosen Camping undCaravaning Magazin mit rund 50 ausgewählten Camping-Gastgebern. Kontakt- und Anreise-Info: Unter www.camping.at oder im kostenlosen Camping undCaravaning Magazin mit rund 50 ausgewählten Camping-Gastgebern. Zu bestellenunter www.camping.at oder bei der Urlaubsinformation Kärnten, Tel.:+43(0)463/3000, E-Mail: info@kaernten.at