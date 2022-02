Kärcher beteiligt sich an Mysoda

Helsinki und Winnenden (ots) -Kärcher wird Hauptinvestor bei Mysoda, dem finnischen Hersteller von Wassersprudlern. Zusammen werden die Partner die Vermarktung und Weiterentwicklung der nachhaltigen Sprudelgeräte vorantreiben."Vom ersten Treffen an hat sich Kärcher als perfekter Partner für uns erwiesen", sagt David Solomon, CEO von Mysoda. "Kärcher teilt unsere Überzeugung, Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, und ich bin begeistert, wenn ich an unsere Zusammenarbeit und Möglichkeiten denke. Sie verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Markenaufbau, Marketing und Erschließung neuer Märkte. Nach all den Anlaufschwierigkeiten fühlt es sich auch wirklich gut an, den Schritt von einem unterfinanzierten Start-up zu einem gut kapitalisierten Wachstumsunternehmen zu machen. Wir konkurrieren mit größeren Unternehmen, und dank dieser bedeutenden Minderheitsbeteiligung haben wir jetzt die Mittel, um uns zu behaupten.""Wir sind von der Innovationskraft von Mysoda überzeugt und freuen uns, das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum aktiv zu unterstützen. Die Produkte von Mysoda überzeugen bei Design, Benutzer- und Umweltfreundlichkeit", sagt Hartmut Jenner, Vorstandsvorsitzender der Alfred Kärcher SE & Co. KG. "In unserem verbindenden Element Wasser werden wir Synergien schaffen für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft."Mysoda entwickelt und produziert Sprudelgeräte für Privathaushalte sowie die dazugehörigen Aromakonzentrate und CO2-Zylinder. Wie alle Sprudelgeräte tragen auch die Produkte von Mysoda zur deutlichen Reduzierung von Transporten und zur Vermeidung von PET-Flaschen bei. Darüber hinaus haben sie mit ihrem plastikfreien Design einen entscheidenden Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit: Denn Mysoda verwendet bei der Produktion kein fossiles Plastik und stellt seine Sprudelgeräte aus Biokomposit her, einem holzbasierten und erneuerbaren Material, das aus Abfällen der Forst- und Papierindustrie gewonnen wird.Über Mysoda: Mysoda produziert und vertreibt Wassersprudler und die dazugehörigen Kohlensäure- und Getränkemischungen. Mysoda-Produkte sind in zahlreichen Geschäften in mehreren europäischen Ländern erhältlich. Das Unternehmen strebt bei allen Aktivitäten nach Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit und möchte die Menschen dazu inspirieren und motivieren, Sprudelwasser zu Hause selbst herzustellen. Im Jahr 2021 hat Mysoda mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, seine Produkte in Skandinavien, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Irland, Polen und Italien vertrieben.www.mysoda.euÜber Kärcher: Kärcher ist weltweit führender Lösungsanbieter rund um Reinigung und Pflege. Das Portfolio umfasst Hoch- und Höchstdruckreiniger, Sauger für vielfältige Einsatzzwecke, Dampfreiniger, Kehr- und Scheuersaugmaschinen, Kfz-Waschanlagen einschließlich SB-Technik, industrielle Reinigungstechnik für Spezialanwendungen, Reinigungsmittel, Anlagen zur Trink- und Brauchwasseraufbereitung, Wasserspender und Luftreiniger, Software für Flotten- und Prozessmanagement, Pumpen- und Bewässerungssysteme sowie Geräte für die Grünpflege. Bestmöglich aufeinander abgestimmte Produkte und Zubehöre gehen einher mit umfassender Beratung und zielgruppengerechtem Service.www.kaercher.comPressekontakt:David Wickel-BajakAlfred Kärcher SE & Co. KGDirectorCommunications Corporate, Products & ChannelsPhone:+49 (7195) 14 - 2309david.wickel-bajak@de.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell