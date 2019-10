Kämpfe in Nordsyrien: Caritas stellt 100.000 Euro für Nothilfe bereit

Freiburg (ots) - Caritas international stellt nach dem Beginn dertürkischen Militäroffensive in Nordsyrien 100.000 Euro fürNothilfeprojekte ihrer lokalen Partner bereit. "Durch das gewaltsameEindringen des türkischen Militärs in das Gebiet sind zehntausendeMenschen in die Flucht getrieben worden. Weitere Kampfhandlungenkönnten die Lage noch deutlich verschlimmern", sagt Oliver Müller,Leiter von Caritas international, dem Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Schätzungen zufolge wurden bereits zum jetzigenZeitpunkt mehr als 60.000 Menschen vertrieben, zahlreiche von ihnenzum wiederholten Mal.Ein großer Teil der aus den derzeit belagerten Städten Ras al Ainund Tel Abjad vertriebenen Menschen ist in Richtung der Stadt Hasakéund ins Umland geflohen. "Wir werden unsere Partner in der Regiondabei unterstützen, einen Teil dieser Menschen mit lebenswichtigerNothilfe zu versorgen, darunter Nahrungsmittel und medizinischeGüter." Die negativen Folgen der militärischen Intervention gingendeutlich über die Auswirkungen der reinen Kampfhandlungen hinaus,warnt Müller. "Die Preise für alltägliche Güter sind in die Höhegeschnellt und es gibt Befürchtungen, dass die Wasserversorgung inHasaké durch den Vormarsch der türkischen Armee bald in großen Teilenoder gar komplett zum Erliegen kommt." Caritas international stehe indiesen schwierigen Zeiten an der Seite ihrer Partner.Die Mitarbeitenden der lokalen Partner von Caritas internationalunterstützen die Menschen seit Ausbruch des Krieges in Syrien im März2011 - neben Hasaké unter anderem in Damaskus und Umgebung, inAleppo, Homs, Tartous, Latakia und Idlib.Spenden werden erbeten an:Caritas international, Freiburg; Bank für SozialwirtschaftKarlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL,Stichwort: Nothilfe Syrien.Online-Spende unter: www.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit mehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), HolgerVieth (Durchwahl -514). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell