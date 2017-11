Bonn (ots) - Über 7,7 Millionen Menschen in der DemokratischenRepublik (DR) Kongo leiden akut an Hunger, jeder Zehnte im Landbenötigt dringend humanitäre Hilfe.Die Gründe für das Leid der Menschen sind komplex. Extreme Dürreim vergangenen Sommer führte zu vertrockneten Brunnen undTrinkwassermangel. Die aktuelle Regenzeit hingegen bringt starkeÜberschwemmungen mit sich: Flussbetten laufen über und Quellen werdenverunreinigt. Erschwert wird die Situation durch kriegerischeKonflikte zwischen bewaffneten Gruppen in weiten Teilen des Landes -mit über 4,1 Millionen intern Vertriebenen zur Folge. Hinzu kommt dieähnlich gravierende Situation in den benachbarten Staaten. Gewalt,Flucht, getötete Verwandte und getrennte Familien - Schicksale, dieauch viele Menschen in der Zentralafrikanischen Republik, Burundi,Ruanda und dem Südsudan teilen. Bürgerkriegsähnliche Zustände undpolitische Unruhen zwangen Millionen Menschen ihre Heimat zuverlassen. Etwa 500.000 von ihnen suchen Zuflucht in der zurzeitselbst kriegsgebeulten DR Kongo.Auch die 13-jährige Kongolesin Thérèse musste bereits vor Rebellenfliehen, um ihr Leben zu retten. "Sie kamen an einem Donnerstag. MeinVater hat uns vorausgeschickt, wir sollten in den Wald rennen und unsverstecken. Er wollte nachkommen. Aber er wurde umgebracht."Wochenlang harrte sie mit ihrer Familie zwischen den Bäumen und unterPalmwedeln aus und ernährte sich von Blättern. Thérèse und ihreSchwester leben nun bei ihrer Tante. Sie sind in Sicherheit, doch derHunger begleitet sie weiterhin jeden Tag.Die instabile Lage in der DR Kongo birgt Risiken für diehumanitäre Hilfe. "Durch die Kämpfe ist der Zugang zuGesundheitsstationen häufig nicht möglich", sagt Stefan Bihl,Johanniter-Länderbüroleiter in Goma, DR Kongo. "Oftmals müssen wirunsere Mitarbeiter in der Basis lassen oder sie zurückrufen". Somitfordern die Kämpfe nicht nur zahlreiche Verletzte und Tote, sieversperren den Betroffenen auch den Weg zur dringend notwendigenHilfe. Akut Hilfe benötigen auch die an Cholera erkrankten Menschen.Die Epidemie forderte seit Beginn des Jahres etwa 882 Menschen,allein in den vergangenen vier Wochen infizierten sich 2.000Menschen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe versorgt die betroffeneBevölkerung zum Beispiel mit Medizin und sauberem Trinkwasser.Auch weitere Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft"leisten Nothilfe in der DR Kongo. Malteser International unteranderem mit Aufklärungskampagnen und Schulungen zu verbessertenHygienemaßnahmen. Das Hammer Forum bietet zusammen mit dem HôpitalGénéral in Kikwit eine kostenlose ambulante Behandlung von Kindernan. Denn etwa die Hälfte der Kinder leidet an Malaria, andere sind anDurchfall oder Bronchialinfektionen erkrankt.In der DR Kongo kommt es immer wieder zu kriegerischenAuseinandersetzungen um Macht, Land und Rohstoffe. BewaffneteGruppierungen kämpfen dabei gegeneinander oder gegenRegierungstruppen. Zuletzt eskalierte die Situation in derKasai-Region, nachdem geplante Neuwahlen der Regierung verschobenwurden."Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden auf für Not leidendeMenschen in Afrika.Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft9,83 EUR)Online spenden unter: www.aktion-deutschland-hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell