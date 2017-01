Kälte adé - ganzjährig das angenehme Klima Teneriffas genießen / Zweitdomizil im Süden: Abama Luxury Residences auf Teneriffa in luxuriösem und komfortablem Ambiente

Guia de Isora, Teneriffa (ots) - Die Abama Luxury Residences inGuía de Isora im Süden Teneriffas sind eines der gefragtestenDomizile für exklusives Wohnen sowohl saisonal als auch dauerhaft.Die Immobilien bieten neben moderner Ästhetik, luxuriöser Ausstattungund höchstem Komfort auch eine Vielfalt an Möglichkeiten zurFreizeitgestaltung und Entspannung. Das ganzjährige milde Klima derInsel eignet sich perfekt für Sonnenanbeter und Freunde der warmenFrühlings- und Sommertage. Hier lohnt es sich ein zweites Domizil zumdauerhaften Wohnen zu erwerben.Abama Luxury Residences: Paradiesisch gelegene Eigenheime aufTeneriffaDurch das milde Klima sowie die Ästhetik und Atmosphäre des AbamaResort kann man nicht nur dem Winter auf höchst entspannte undluxuriöse Art entkommen, sondern auch durch vielfältige Möglichkeitendes Resorts seine freie Zeit genießen. So beispielsweise auf dem18-Loch-Golfplatz, dem Tenniskomplex, am hauseigenen Strand oder inden zwei mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants. Hierwerden dem Gast Restaurants der Extraklasse mit hervorragender Küchegeboten. Das 2010 eröffnete Restaurant M.B. des Küchenchefs MartinBerasategui erhielt vor kurzem seinen zweiten Michelin-Stern. DemM.B. auf den Fersen ist das Kabuki mit einem Stern, in dem derSpanier Ricardo Sanz traditionelle japanische Einflüsse mitzeitgenössischen westlichen Techniken und Zutaten der Kanarenverbindet und damit japanische Cuisine in Vollendung kreiert. Seit2016 gibt es einen weiteren Gourmettempel: das Txoko, welches mitkreativer baskischer Küche aufwartet.Immobilien mit höchsten Ansprüchen und KomfortWer auf der Suche nach einem passenden Grundstück oder einer schonfertiggestellten und elegant dekorierten Luxusresidenz ist, wird hierfündig: Jede Wohnimmobilie wurde entworfen, um höchsten Ansprüchen anÄsthetik und moderner Bauweise gerecht zu werden. ObVillengrundstücke, die Bellevue Eigentumsvillen, Las Casas del Lagooder die Apartments der Las Terrazas: hier findet jedes Herz, was esbegehrt.Die Villengrundstücke sind ideal für diejenigen, die schon einenGestaltungsplan im Kopf haben und es bevorzugen sich selbst zuentfalten. Wer lieber mit Unterstützung bei Gestaltung,Landschaftsplanung, Dekoration und Projektleitung arbeitet, kann dieerfahrenen Architekten des Abama Resorts mit der Gestaltung einerCustom Villa beauftragen. Die Las Terrazas Apartments sind im Bereichdes exklusiven Luxuswohnens eine Klasse für sich selbst. Jede Wohnunginklusive Service wird komplett fertiggestellt und mit Materialienbester Qualität eingerichtet übergeben. Die freistehenden BellevueVillas bilden einen Komplex von bezugsfertigen Immobilien, diekomplett fertiggestellt übergeben werden - Landschaftsgestaltunginklusive. Las Casas del Lago sind eine ganz neue Gruppe von sechsfreistehenden Luxus-Villen mit unmittelbarem Blick auf das Meer. Dievon Leonardo Omar entworfenen Häuser sitzen auf einer terrassiertenLandschaft und verbinden auf geniale Weise Privatsphäre mit einfachemZugang für die Eigentümer.Ein Golfplatz auf Weltklasse-NiveauDer 18-Loch-Golfplatz (72 Par), der vom früheren Ryder Cup-GolferDave Thomas kreiert wurde, ist einzigartig - allein schon wegenseines Ausblicks: Dank des Gefälles von 315 auf 78 Meter über demMeeresspiegel bietet sich den Spielern von jedem Loch des Parcoursein fantastischer Blick auf den Atlantik und die gegenüberliegendeInsel La Gomera. Die Golfanlage kombiniert ein äußerstanspruchsvolles Spielterrain mit der Schönheit der umgebenden Natur.Professioneller TenniskomplexDer Abama-Tenniskomplex verfügt über sieben professionelleTenniscourts und vier Paddeltenniscourts. Die Tenniseinrichtungenwerden für ATP- und ITF-Tour-Spiele eingesetzt und stellen somit auchanspruchsvolle Hobbyspieler zufrieden. Spieler aller Leistungsklassenkönnen sich zudem in der Tennisakademie " Annabel Croft" unterrichtenlassen und dadurch ihre Spieltechnik verbessern.Weitere Informationen:Die ArumGroup kümmert sich um die Vermarktung der Abama LuxuryResidences. Sie besitzt, entwickelt und managt innovativ Luxusresortsin Spanien inklusive La Manga Club und El Dorado Playa. DasUnternehmen hat sich auf Entwicklung und Management von touristischenund Residenz-Resorts mit Betonung von Freizeit, Sport, Wellness undHotels spezialisiert.http://www.abamahotelresort.dehttp://www.arumgroup.es/enPressekontakt:PR-Agentur D-A-CH:IC AG | Bahrenfelder Marktplatz 7 | 22761 HamburgJonathan KlimkeTel. +49 40 899 666-32 | jonathan.klimke@ic-gruppe.comOriginal-Content von: Abama Luxury Residences, übermittelt durch news aktuell