Käfigeier zum Frühstück? Kampagnenstart gegen Marriott-Hotels

München (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitweltfordert die Marriott-Gruppe auf, ihr Versprechen zu halten undweltweit auf Eier aus Käfighaltung zu verzichten. Am 6.12. rollenAktivisten vor dem Marriott-Hotel in Berlin einen roten Teppich ausund bieten den Hotelgästen symbolisch Eier aus »Käfighaltung« samtHintergrundmaterial an. Die Aktion ist Teil einer weltweiten Kampagnevon über 60 einflussreichen Tierschutzorganisationen.Bereits 2013 hatte Marriott offiziell zugesagt, ab 2015 weltweitkeine Käfigeier mehr zu nutzen. Bis heute hat das Unternehmen seinVersprechen nicht eingelöst, wie auch aktuelle Undercover-Aufnahmenzeigen. Zahlreiche internationale Konzerne gehen hingegen mit gutemBeispiel voran: Hotelgruppen wie Wyndham, Intercontinental Hotels undHilton verzichten bereits auf Käfigeier oder haben konkrete Zeitplänefür den Ausstieg veröffentlicht.»Die Marriott-Gruppe präsentiert ihre Hotels als exklusiveUnterkünfte, in denen die Werte Luxus und Komfort großgeschriebenwerden. Umso schockierender ist es, dass sie ihren Gästen Eier ausder qualvollen Käfighaltung serviert«, sagt Nicolas Thun vomAktionsteam der Albert Schweitzer Stiftung. »Als eine der größtenHotelketten muss Marriott ihrer Verantwortung gerecht werden undTierschutz-Richtlinien einhalten, die mittlerweile zumBranchenstandard gehören.« Bei der Käfighaltung handelt es sich umeine besonders grausame Haltungsform für Legehennen. Zwar haben nachAnsicht der Albert Schweitzer Stiftung auch die alternativenHaltungsformen von Legehennen Mängel. Allerdings erlauben diese esden Tieren, mehr ihrer Grundbedürfnisse auszuleben.Die Albert Schweitzer Stiftung ist Teil der Open Wing Alliance*,die den weltweiten Protest gegen Marriott organisiert. Am 6. Dezemberwerden weltweit tausende Menschen das Unternehmen auffordern,vollständig auf Eier aus Käfighaltung zu verzichten. Teil derKampagne ist außerdem eine internationale Online-Petition. In Berlinfindet die Aktion vor dem Marriott-Hotel am Potsdamer Platz statt.Die Aktion im ÜberblickWas: Aktion zum Käfigei-Kampagnenstart gegen Marriott-HotelsWann: Donnerstag, 6.12.2018, 9 bis 12 UhrPressetermin: 10 Uhr bzw. nach VereinbarungWo: Berlin Marriott Hotel, Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 BerlinAnsprechpartner vor Ort: Nicolas Thun, Tel. 0152 - 343 444 09Die Kampagne finden Sie unterhttp://www.albert-schweitzer-stiftung.de/marriott.Die aktuellen Undercover-Aufnahmen von Käfighaltung für MarriottInternational finden Sie hier: http://ots.de/eqi0Tt*Die Open Wing AllianceSeit 2016 betreibt die Open Wing Alliance Kampagnen gegen globalagierende Konzerne mit dem Ziel, die Käfighaltung von Legehennenweltweit durch öffentlichen Druck abzuschaffen. Sie konnte bereitsmehrere große Unternehmen wie Intercontinental Hotels oder dieCaterer Sodexo und Compass Group zum Verzicht auf Käfigeier bewegen.