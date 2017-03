Kaczynski: Modell zweier Geschwindigkeiten wird EU zerschlagen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der Chef von Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS, Jaroslaw Kaczynski, hat vor einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten gewarnt.



"Es ist de facto ein Vorschlag, die EU zu zerschlagen", sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit der Zeitung "Rzeczpospolita". "Das ist ein Plan, dem wir nicht zustimmen können", kommentiere er das Modell, bei dem innerhalb der EU nicht alle Mitglieder bei allen Projekten mitmachen müssen. Polen hatte in dem Zusammenhang bereits vor "elitären Clubs" gewarnt.

Den erfolglosen Widerstand Warschaus gegen die Amtsverlängerung von EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel gestand Kaczynski zwar als "Niederlage" ein, lobte ihn aber gleichzeitig als Einsatz des Landes für die eigenen Interessen und den Zusammenhalt der EU. Der Protest habe auch dem Modell einer EU verschiedener Geschwindigkeiten gegolten, meinte der PiS-Chef, der als Polens eigentlicher politischer Strippenzieher gilt. Das Land hatte sich nach der Tusk-Wahl geweigert, die Gipfel-Beschlüsse mitzutragen.

Laut Kaczynski hätte eine besser vorbereitete Kampagne gegen Tusk nichts am Wahlausgang geändert, bei dem Polen 27:1 gegen seine EU-Partner verlor. Damit erneuerte er Vorwürfe Polens, die anderen Mitgliedstaaten hätten sich bei der Abstimmung dem Druck Berlins gebeugt. "Die EU wird von einem Land dominiert. Eigentlich von einem Menschen", sagte Kaczynski in Anspielung auf Angela Merkel.