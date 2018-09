Kabinettsbeschluss zum TSVG stärkt Patienten

Berlin (ots) - Aus Sicht des AOK-Bundesverbandes enthält dieKabinettsfassung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG)entscheidende Verbesserungen gegenüber dem Referentenentwurf. Ineiner ersten Reaktion hebt Vorstandsvorsitzender Martin Litsch einigePunkte hervor: "Die digitale Vernetzung der Akteure imGesundheitswesen wird jetzt endlich umfassend geregelt, indem beimweiteren Ausbau der elektronischen Kommunikation ausdrücklich auchdie Patienten einbezogen sind."Neben Konkretisierungen im Bereich der ärztlichen Bedarfsplanungbegrüßt Litsch zudem das Stufenkonzept in derpsychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung. "Damit stärken wirdie Akutversorgung und differenzieren genauer nach Schweregrad. Dasmacht die Behandlung für Patienten bedarfsgerechter und flexibler."Positiv überrascht zeigt sich Litsch über einen anderen Schritt:"Sollte es gelingen, mit dem Gesetz endlich ambulanteKodierrichtlinien einzuführen, so wäre das nicht nur ein Riesenerfolgfür die ärztliche Diagnosequalität, sondern auch ein entscheidenderBeitrag zur Stärkung der Manipulationsresistenz im Morbi-RSA."An anderer Stelle reagiert Litsch allerdings skeptisch: "Feststeht, wenn jetzt noch mehr Beitragsgelder an Ärzte fließen, solltenPatienten auch mehr Terminservice und Behandlungsqualität spürenkönnen. Ob Ärzte durch all die neuen Honorarzuschläge aber wirklichmehr neue Patienten annehmen und gezielter an andere Ärzteüberweisen, steht allerdings in den Sternen."Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell