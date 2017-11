Kabinett stellt Weichen für Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will am Mittwoch (09.30 Uhr) grünes Licht für eine Senkung des Rentenbeitrags um 0,1 Punkte auf 18,6 Prozent geben.



Der Schritt soll Anfang kommenden Jahres erfolgen. Zudem befasst sich die Ministerrunde mit dem Rentenversicherungsbericht 2017. Darin wird deutlich, dass die Rentenfinanzen aufgrund der guten Konjunktur sich derzeit positiv entwickeln. Allerdings gerät die Rentenkasse mit dem Eintritt geburtenstarker Jahrgänge ins Rentenalter in den kommenden Jahren verstärkt unter Druck. Dem Kabinett liegt zudem unter anderem eine Verordnung vor, mit der die Stromnetzzugangsverordnung geändert werden soll./bw/DP/he