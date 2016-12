Kabinett bringt neue Anreize für Carsharing auf den Weg

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Carsharing soll für Autofahrer in deutschen Städten attraktiver werden.



Dafür sollen die Länder zusätzliche Anreize wie Gratis-Parkplätze und spezielle Stellflächen schaffen können. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vor, den das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. Die Vorrechte sollen sowohl für stationsgebundene Fahrzeuge möglich sein als auch für Wagen, die an beliebigen Stellen einer Stadt abgeholt und abgestellt werden können.

Beim Carsharing nutzen Menschen Autos gemeinsam, entweder privat oder über gewerbliche Anbieter. Zu Jahresbeginn waren nach Branchenangaben bundesweit mehr als 1,2 Millionen Kunden registriert, die sich gut 16 000 Fahrzeuge teilten./sam/DP/stb