Kabinett beschließt Haushalts-Eckwerte - Müller gibt Erklärung ab

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat die Eckwerte des Haushalts 2020 beschlossen - allerdings gab Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) eine Protokollnotiz ab.



Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen in Berlin erfuhr, bekräftigte der CSU-Politiker darin seine Position. Müller hatte bereits dagegen protestiert, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Etat seines Ministeriums für 2020 auf dem Niveau von 2019 einfrieren will.

2021 solle der Etat sogar sinken, damit verfehle Deutschland die international vereinbarte ODA-Quote, dies sind Entwicklungsausgaben im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen, einer bestimmten Messgröße der Wirtschaftsleistung.

Minister Scholz plant 2020 trotz einer Eintrübung der Konjunktur erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden. Er mahnte seine Ressortkollegen in einer Vorlage für die Kabinettssitzung zu einer "verstärkten Haushaltsdisziplin" in den kommenden Jahren. Ein Etat ohne neue Schulden sei etwa angesichts von Konjunkturrisiken "keine Selbstverständlichkeit".

Scholz stellt die Eckwerte für den Etat am Mittag in Berlin vor. Streit gibt es auch um den Verteidigungsetat. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll zwar mehr Geld bekommen, aber nicht so viel wie gefordert./hoe/DP/jha