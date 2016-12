Kabinett beschließt Änderungen bei Immobilienkrediten: Senioren bleiben trotzdem künftig ausgeschlossen

Frankfurt (ots) - Das Bundeskabinett will heute, am 21. Dezember,Änderungen bei der Immobilienkreditvergabe beschließen. Die seit Märzdieses Jahres geltende Wohnimmobilienkreditrichtlinie soll soverändert werden, dass auch Senioren wieder die Chance auf einenImmobilienkredit bekommen. Dazu sollen Umkehrhypotheken ausdrücklichvom Gesetz ausgenommen werden. In der Theorie mag Senioren damitgeholfen sein. Praktisch jedoch nicht. Denn für solche Kredite gibtes in Deutschland quasi keinen Markt. Senioren werden von Ausnahmenabgesehen auch weiterhin von der Immobilienkreditvergabeausgeschlossen bleiben. Die Immobilien-Leibrente ist eineunterschätzte sinnvolle Alternative.Banken- und Sparkassenverbände geben offen zu: Es existieren sogut wie keine Anbieter in Deutschland für die Umkehrhypothek - einsolches Produkt gibt es nur theoretisch. Denn es rechnet sich wederfür Finanzdienstleister noch für Senioren und ist höchst kompliziert:Bei dieser Art von Immobilienverzehrkrediten wird einDarlehensvertrag mit Auszahlung des Betrages in Raten oder alsEinmalzahlung vereinbart. Der Kreditnehmer zahlt weder Zinsen nochTilgung. Beides wird aufaddiert - entspricht also einer umgekehrtenHypothek. Am Ende der Laufzeit muss die aufaddierte Hypothek in einemBetrag abgelöst werden oder die Immobilie wechselt in den Besitz derBank. Da die Institute bei diesem Produkt mit hohen Risikoabschlägenarbeiten müssen, ergibt sich in aller Regel nur eine sehr geringemonatliche Einnahme für die Kreditnehmer.Auch Verbraucherschützer stehen der Umkehrhypothek äußerstkritisch gegenüber. Sie empfehlen Senioren bei Geldbedarf häufig denVerkauf ihrer Immobilie und den Umzug in eine günstigere Wohnung.Eine Lösung, die allerdings für mehr als 90 Prozent derImmobilien-Eigentümer im Rentenalter gar nicht in Frage kommt, da siein ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben möchten.Eine attraktive Alternative bietet da die Immobilien-Leibrente. ImGegensatz zur Umkehrhypothek schließen Senioren dabei keinenKreditvertrag mit einem Finanzdienstleister ab, sondern sie verkaufenihr Haus. Dafür erhalten sie eine Einmalzahlung oder eine monatlicheLeibrente und ein lebenslanges mietfreies Wohnrecht. Beides, dasmietfreie Wohnrecht und die Leibrente, werden notariell vereinbartund im Grundbuch eingetragen. Das gibt den Verkäufern ein Höchstmaßan Sicherheit. Eine Mindestlaufzeit sorgt dafür, dass Rentenzahlungenauch vererbt werden können, sollte der Verkäufer schon kurz nachVertragsabschluss sterben."Die Immobilien-Leibrente ermöglicht es Senioren, das im eigenenHaus steckende Vermögen schon zu Lebzeiten nutzbar zu machen, ohnedass sie aus ihrer vertrauten Umgebung ausziehen müssen", sagtFriedrich Thiele, Vorstand der Deutsche Leibrenten. "Für eine solcheLeibrente eignen sich Häuser und Wohnungen in gefragten sowie inweniger gefragten Gegenden gleichermaßen. Infrage kommt die Leibrentefür Alleinstehende und Paare ab 70 Jahren." Die Deutsche Leibrentenist das einzige Unternehmen, dass die Immobilien-Leibrente in ganzDeutschland anbietet.Wie die Immobilien-Leibrente funktioniert, erläutert dieses Video:http://deutsche-leibrenten.de/presse-portal/mediathek/Grafiken und Bildmaterial finden Sie zudem unter folgendem Link:http://deutsche-leibrenten.de/kategorie/pressemitteilungen/Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges mietfreies Wohnrechtund eine monatliche Rente. Sitz des Unternehmens ist Frankfurt/Main.Management und Kapitalgeber der Deutschen Leibrenten Grundbesitz AGverfügen über jahrzehntelange Expertise im deutschenWohnimmobilienmarkt mit einem Schwerpunkt im Bereich derbörsennotierten Kapitalgesellschaften.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 19 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell