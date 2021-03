Kabinett befasst sich unter anderem mit Tierschutzkontrollen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (9.30) unter anderem mit Neuregelungen zum Tierschutz in der Landwirtschaft.



Nach den Gesetzesplänen von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) soll es weitere Kontrollmöglichkeiten geben, um Verstöße bei der Haltung von Schweinen und Rindern aufzuspüren. Kontrolliert werden sollen laut Ministerium dafür künftig auch Betriebe, die tierische Nebenprodukte verarbeiten. Dies sind Teile, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Befunde an dort angelieferten Tierkörpern können ebenfalls auf Probleme bei der Haltung hinweisen./sam/DP/stw