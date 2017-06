Kabinengewerkschaft fordert von Tui neues Konzept für Ferienflieger

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kabinengewerkschaft Ufo hat vom Reisekonzern Tui ein neues Konzept für einen deutschen Ferienflieger verlangt.



Das Management müsse einen Alternativplan vorlegen, nachdem die vorgesehene Kooperation der Tuifly mit Teilen von Air Berlin scheiterte, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag in Frankfurt. Der touristische Markt biete großes Potenzial, was man allein daran erkennen könne, dass andere Fluggesellschaften wie Eurowings oder Ryanair in dieses Marktsegment vorstießen.

Der Tui-Konzern könne seine Stärke als Veranstalter ausspielen und die Passagierströme noch stärker als bisher auf die konzerneigene Tuifly umlenken. Aber auch eine externe Lösung mit anderen Mitbewerbern wie der Lufthansa -Tochter Eurowings oder der Condor solle geprüft werden. Der deutschsprachige Markt brauche mindestens eine touristisch fokussierte Fluggesellschaft. "Die anstehende Konsolidierung im Ferienfluggeschäft kann eine große Chance für die Tuifly und andere unter Druck stehende Wettbewerber sein, wenn der größte europäische Touristikkonzern eine aktive Rolle dabei spielt", erklärte Ufo-Tarifexperte Nicoley Baublies.

Zur immer ernster werdenden Situation bei Air Berlin äußerte sich Ufo zunächst nicht. Dort ist allerdings auch Verdi die beherrschende Gewerkschaft für Flugbegleiter./ceb/DP/she