Kabelloses Laden für ein leichteres Leben: Ravpower präsentiert sein Hochwertiges Qi-Induktionsladegerät erstmalig auf der IFA 2017

RAVPower bringt im Oktober seine superschnelle QiInduktionsladestation für iPhone 8 und Samsung Galaxy S8 auf demMarkt und ebnet neue Wege auf dem Sektor des Induktiven AufladensHamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Qi (gesprochen Tschi)stammt aus dem Chinesischen, bedeutet Lebensenergie und ist seitihrer Einführung im Jahre 2008 die Standardtechnologie fürInduktionsladegeräte. Beim induktiven Laden wird die Energie desStroms in elektromagnetische Wellen umgewandelt und vom Ladegerät aufdas Endgerät induziert. Diese Lademethode funktioniert komplettkabellos und bietet dem Nutzer den Vorteil, dass lästigeKompatibilitätsprobleme ausgeschlossen werden, denn beim induktivenAufladen wird das Endgerät einfach auf die Ladefläche des Ladegerätesabgelegt. Bisher bestand beim induktiven Laden der Nachteil darin,dass im Unterschied zu kabelgebunden Schnellladegeräten enormeGeschwindigkeitseinbußen hingenommen werden mussten.Das Ravpower Qi-InduktionsladegerätRAVPower beabsichtigt mit dem Alpha Series Induktionsladegerät aufdem Markt zu etablieren, mit dem Smartphone Flaggschiffe wie dasSamsung Galaxy S8 und das iPhone 8 dank einer neuentwickeltenSchnellladefunktion in kürzester Zeit voll aufgeladen werden können.So sorgt RAVPower mit dem RP-PC058 dafür, dass zumindest in punctoGeschwindigkeit kein Unterschied mehr zwischen kabelgebundenen undkabellosen Aufladen besteht und ebnet auf diesem Gebiet neue Wege fürdie Zukunft.Dieses Qi Induktionsladegerät wird erstmalig von Ravpower auf derIFA 2017 vorgestellt. Wenn Sie mehr über diese Produktneuheiterfahren möchten, besuchen Sie uns auf der IFA und vereinbaren Sieeinen Termin mit uns unter folgendem Link.https://www.sunvalley-group.eu/2017IFAZusammenfassungHersteller:RavpowerProdukte:Qi-InduktionsladegerätUVP inkl. MwSt.:79,90 EuroVerfügbarkeit:ab Oktober 2017Web:www.ravpower.com www.sunvalley-group.dePressekontaktDavid Zhou Sunvalley-Group E-Mail: david.zhou@sunvalley-group.deTelefon: 04101/8189268UnternehmenskontaktSunvalley Group Halstenbeker Weg 98c 25462 RellingenDas Unternehmen RavpowerRAVPower ist eine Marke der Sunvalley Group, wurde 2011 ins Lebengerufen und steht seitdem für qualitativ hochwertige, leistungsstarkeLadelösungen und Netzzubehör. Das RP-PC058 Induktionsladegerät wirdAnfang Oktober im Handel erhältlich sein und sich durch einerstklassiges Preis-Leistungsverhältnis von der Konkurrenz abheben.Der Erfolg wurde durch einen ganzheitlichen Ansatz erreicht.Ressourcenschonende Herstellungsprozesse, Top-Performance und Preis.Das Ergebnis sind Produkte, die die ganze Familie begeistern.www.ravpower.comDas Unternehmen Sunvalley GroupSunvalley ist ein schnell wachsendes, multinationales Unternehmenmit Hauptsitz in Shenzen und Tochtergesellschaften in Hamburg, SanFrancisco, Tokyo, Hong Kong und Singapur. Der Gründer schuf dasUnternehmen in der Absicht, Menschen hochqualitative Unterhaltungs-und Haushaltselektronikprodukte, wie Powerbanks, Schreibtischlampen,Bluetoothlautsprecher, Kopfhörer und vieles mehr, anzubieten. Heuteerfreuen sich weltweit mehrere Millionen Kunden an den Produkten derSunvalley Group mit seinen Marken RAVPower, TaoTronics, VAVA, HooToo,USpicy und Anjou.Der Erfolg und das rapide Wachstum sind zurückzuführen auf dieMotivation und die Visionen des erfahrenen Führungsteams das sich ausehemaligen Mitarbeitern renommierter Unternehmen wie Olympus, Appleund Huawei zusammensetzt. www.sunvalley-group.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/549299/one_of_the_most_powerful_Qi_inductive_chargers.jpgOriginal-Content von: Sunvalleytek International, Inc. Company, übermittelt durch news aktuell