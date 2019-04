Kabellos, nahtlos, grenzenlos / Mit o2 TV jederzeit und überall fernsehen (FOTO)

München (ots) -Ab dem 2. Mai bietet die Marke o2 ein IPTV-Produkt, das zummodernen Leben ihrer Kunden passt: Mit o2 TV powered by waipu.tverleben sie bereits ab 4,99 Euro im Monat Live-TV zu jeder Zeit anjedem Ort - egal ob zuhause oder unterwegs, auf dem Fernseher oderper Smartphone und Tablet.[1] o2 TV gibt es ohne Vertragsbindung[2]und Set-Top-Box, dafür aber mit mehr als 100 TV-Sendern - derGroßteil davon in HD-Qualität - und mit einer einfachen undintuitiven Bedienung via App. Hinzu kommen praktische Funktionen wieder extra-große Aufnahmespeicher. Der Clou: Es können bis zu vierProgramme gleichzeitig angesehen werden. Ein spannendes TV-Erlebnisfür die ganze Familie ist damit garantiert. In Kombination mit einemo2 my Home oder o2 Free Tarif können Kunden o2 TV-Inhalte endlosstreamen."Mit o2 TV powered by waipu.tv bieten wir unseren Kunden dieFreiheit, Live-TV jederzeit und überall zu genießen. Damit richtenwir uns ganz nach den Bedürfnissen der Kunden von heute", sagtWolfgang Metze, Privatkundenvorstand von Telefónica Deutschland. "o2TV macht Schluss mit Kabelanschluss und Satellit. Denn die Zukunftdes Fernsehens ist digital. Das IPTV der Spitzenklasse starten wirgemeinsam mit unserem Partner der EXARING AG, die waipu.tv 2016 aufden Markt gebracht und seitdem stetig weiterentwickelt hat", so Metzeweiter. "Mit o2 TV setzen wir unsere große Freiheitsoffensivekonsequent fort und ergänzen optimal unser Mobilfunk- undFestnetzportfolio. Bei uns erhalten Kunden Mobilfunk, DSL und TV auseiner Hand - und zwar zum äußert attraktivenPreis-Leistungs-Verhältnis."Freiheit ohne Grenzen - TV jederzeit und überallDie Lieblingssendung bereits per mobilem Gerät auf demNachhauseweg in der Bahn starten und auf dem großen Screen imheimischen Wohnzimmer weiterschauen: Mit o2 TV L erleben KundenLive-TV nicht nur in den eigenen vier Wänden. Unterwegs werdenSmartphone und Tablet zum Fernseher - und reisen sogar in den Urlaubins EU-Ausland mit. Und dank der o2 Free Weitersurf-Garantie, diepünktlich zum o2 TV Marktstart für alle Bestands- und Neukunden aufdas LTE-Netz erweitert wird, können o2 TV L Kunden auch nachVerbrauch des Highspeed-Datenvolumens endlos weiter streamen.o2 Mobilfunk- sowie o2 DSL-Kunden können o2 TV L ab 4,99 Euro proMonat zu ihrem Vertrag hinzubuchen.[3] Der Preis richtet sich nachihrem Mobilfunk- beziehungsweise DSL-Basistarif. Ideal ergänzt wirdo2 TV L durch Sky Ticket: Das Sky Entertainment Ticket ist dreiMonate lang ohne Zusatzkosten inkludiert. So genießen Kundenexklusive On-Demand-Serien-Highlights wie "Game of Thrones".[4]Mehr als 100 Sender, vier Parallel-Programmeo2 TV ist Fernseher, persönliche Mediathek und intelligenteProgrammzeitschrift in einem. Basierend auf den Gewohnheiten desNutzers liefert o2 TV Tipps für den individuellen Fernsehspaß. DieIPTV-Plattform hat über 100 Sender im Portfolio, davon mehr als 70 inHD. Darüber hinaus bietet o2 TV auch sogenannte New-TV-Sender undderen Mediatheken: Zum Stöbern laden die Video-on-Demand-AngeboteFILMTASTIC, NETZKINO, MYSPASS und MOVIES ein. Special-Interest-Senderfür Kinder und für Erwachsene zu den Themen Sport, Gaming, Kochensowie Mobilität und Technik runden das Programm ab.Im Wohnzimmer der Sonntagabend-Krimi, im Schlafzimmer derSpielfilm und im Kinderzimmer die Gesangs-Castingshow - all das gehtjetzt problemlos. Es lassen sich bis zu vier unterschiedlicheProgramme zur gleichen Zeit auf dem Fernseher genauso wie auf demLaptop, Tablet oder Smartphone ansehen. Das TV-Angebot von o2 eignetsich damit besonders für Familien.Clevere Funktionen, einfache HandhabungZudem können bis zu 100-Sendungsstunden aufgezeichnet, onlinegespeichert und wieder abgespielt werden. Ebenfalls hilfreich: Mitder Pause-Funktion kann das aktuelle Live-Programm angehalten undspäter fortgesetzt werden. Eine weitere clevere Funktion ist dieLive-Vorschau in der App: Während auf dem Fernseher ein Sender läuft,können Nutzer auf ihrem mobilen Gerät per Wischbewegung durch dieanderen Sender zappen - und das jeweilige Programm dabei live sehen.Das Smartphone ist damit nicht mehr nur Fernbedienung des digitalenLebens, sondern jetzt auch des Fernsehers.o2 TV macht es Kunden leicht und ist komplett kabellos nutzbar:Für das moderne Fernseherlebnis ist weder ein Kabel- oderSatellitenanschluss noch eine Set-Top-Box notwendig. Kundeninstallieren die kostenlose und intuitive o2 TV App einfach auf ihremSmartphone oder Tablet (für Android und iOS). Auf dem Smart-TV oderüber weitere Geräte wie AppleTV, Amazon FireTV oder Google Chromecastkann o2 TV auch klassisch mit der Fernbedienung gesteuert werden. DieAnmeldung erfolgt über das "Mein o2"-Kunden-Login.Für Bestands- und Neukunden einen Monat kostenloso2 TV ist in den Varianten S, M und L erhältlich.[5] DerLeistungsumfang unterscheidet sich zum Bespiel in der Anzahl parallelnutzbarer Programme, der Speicherkapazitäten für Aufnahmen und derMobil-TV-Option.Zum Marktstart können o2 Bestandskunden und Neukunden alle dreiOptionen einen Monat lang kostenlos nutzen.[6] Dazu buchen sie o2 TVeinfach bequem online auf o2.de, in den o2 Shops sowie über die o2Hotline. Das IPTV-Angebot von o2 ist jederzeit kündbar.[1] o2 TV powered by Waipu.tv ist ein Angebot der Exaring AG undnur zu o2 Mobilfunk- und DSL-Verträgen buchbar. Für die Nutzung derApp-Inhalte auf dem Smartphone/Tablet (iOS und Android), Laptop/PCoder SmartTV ist eine separate Registrierung unter Anerkennung derAGB der EXARING AG erforderlich. Für o2 TV gelten die AllgemeinenGeschäftsbedingungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG für o2 TVeinsehbar unter www.o2online.de/recht/agb-und-infos/.[2] o2 TV ist jederzeit kündbar.[3] o2 TV L kostet regulär 9,99 Euro im Monat, der erste Monat istbei erstmaliger Buchung gratis. Kunden mit folgenden Tarifen erhalten5 EUR Rabatt auf den monatlichen Grundpreis von o2 TV L, solange einsolcher besteht: o2 Free Unlimited / XL / L; o2 Free L / M Boost; o2my Data L; o2 my Home XL / L und o2 my Office XL / L.[4] Bei Bestellung und Registrierung von o2 TV L bis zum30.09.2019 erhält der Kunde die Möglichkeit, das Sky EntertainmentMonatsticket ohne Kosten für die ersten drei Monate (danach 9,99EUR/Monat) zu bestellen. Hierzu erhält der Kunde nach Aktivierung desTarifs eine Info-SMS mit Link zur Bestellung und Registrierung.Kündigung des Sky Tickets während der ersten drei Monate jederzeitmöglich, danach mit einer Frist von 30 Tagen. Das Angebot gilt nurbei Sky-Registrierung innerhalb von drei Monaten ab Registrierung füro2 TV L.[5] o2 TV M und S können nur im heimischen WLAN-Netzwerk genutztwerden, eine mobile Nutzung außerhalb des Heimnetzwerkes ist auslizenzrechtlichen Gründen nur mit eingeschränkter Senderauswahlmöglich. Die zur Nutzung erforderliche Datenverbindung ist nichtBestandteil von o2 TV M und S.[6] o2 TV ist bei erstmaliger Buchung einen Monat kostenfrei.Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste fürPrivat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte undServices im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mitinsgesamt 49,5 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 31.12.2018) istdas Unternehmen einer der führenden integriertenTelekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse -kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 willdas Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dembevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnenmobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarkeo2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das UnternehmenPost- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilenDatendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. TelefónicaDeutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- undHighspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 16 Ländern und einer Kundenbasis von mehr als 336 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt.