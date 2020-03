Unterföhring (ots) - Wenn die Moderatorin nicht ins Studio kommt, kommt das Studio eben zur Moderatorin... Im Zuge der aktuellen Covid19-bedingten Ausgangsbeschränkungen geht das Wissens- und Servicemagazin "Abenteuer Leben täglich" bei Kabel Eins ungewöhnliche Wege: Ab Freitag, 27. März 2020, meldet sich Moderatorin Seraphina Kalze bis Ostern jeweils montags bis freitags um 16:55 Uhr aus ihrem Wohnzimmer-Homeoffice in Hamburg-Altona und bietet informative, erfrischende Unterhaltung jenseits der aktuellen Nachrichtenlage. Seraphina Kalze: "Um Menschen zu erreichen, braucht es eigentlich nur eins: Authentizität. Ich freue mich darauf, unsere Zuschauer in mein Wohnzimmer zu lassen. Ich bin mir sicher, dass es dieser Tage ganz wichtig ist, unsere Sendung aufrecht zu erhalten, denn man braucht auch mal eine Corona-freie Zone und die möchte ich unseren Zuschauern schenken. Ich will ihnen sagen: Hey, wir sitzen alle in einem Boot! Nur verteilt auf verschiedene Kajüten!" "Abenteuer Leben täglich" punktete 2020 bereits mit Bestwerten von bis zu 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.03.2020 (vorläufig gewichtet: 24.03.2020)"Abenteuer Leben täglich" - immer montags bis freitags um 16:55 Uhr bei Kabel Eins.Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Barbara Stefaner Kommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion: Clarissa Schreiner Tel.: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7841/4556185 OTS: Kabel EinsOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell