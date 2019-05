Köln (ots) -Der Kabarettist Florian Schroeder kritisiert CDU-Chefin AnnegretKramp-Karrenbauer für ihre Äußerungen zur Meinungsfreiheit im Vorfeldvon Wahlen. In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast"FRAGEN WIR DOCH!" für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradiostellt Schroeder klar: "Das Thema Meinungsfreiheit ist eines, mit demman nicht spaßt und da sollte man sich nicht missverständlichausdrücken." Schroeder: "Ich finde es ziemlich unverzeihlich, wasAnnegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat."Im Gespräch mit "FRAGEN WIR DOCH!" ist Schroeder, der für diverseARD-Sender arbeitet, entsetzt vom Führungsstil der CDU-Vorsitzenden:"Der gesamte Umgang mit dem Rezo-Video war eine einzige Katastrophe.Als 70 YouTuber dann sagten, wir wollen dafür sorgen, dass CDU undSPD nicht gewählt werden von den Menschen, die uns sehen, da ist esendgültig durchgegangen mit Kramp-Karrenbauer." Schroeder istüberzeugt: "Das zeigt ihre absolute digitale Inkompetenz und eineUnfähigkeit, dieses Amt, das sie inne hat, zu bekleiden."Florian Schroeder: "Ich unterstelle ihr, dass sie einen gewissenZug ins Autoritäre hat und nicht sehr gut damit klar kommt, dass esWiderspruch gibt - und dass sie offenbar nicht die Reflexion hat zuverstehen, was sie sagt." Schroeder: "Dagegen ist Angela Merkel eineder intelligentesten und taktischsten Bundeskanzler gewesen, die wirje hatten."Im Interview mit "FRAGEN WIR DOCH!" warnt der Kabarettist: "DieDebatte ist dramatisch, traurig und ein Ausweis von Inkompetenz an soentscheidender Stelle, den ich gefährlich finde." Schroeder: "Ichbeobachte ein langsames Driften hin in Bereiche, die sagbarer werdenund die lange als unantastbar galten. Dass eine Politikerin einerPartei der Mitte, eine Vorsitzende, überhaupt so einen Satz sagt: Daszeigt, in welcher Panik diese Partei ist und wie viel man anGrundwerten dafür bereit ist aufs Spiel zu setzen."Florian Schroeder geht im Juni mit Ex-SPD-Kanzlerkandidat PeerSteinbrück auf Kabarett-Tournee. Im RTL-Podcast äußert sich Schroederauch zu den Gründen für das Wahldebakel der Sozialdemokraten: "DieSPD hat keine Vision mehr, wo sie eigentlich steht. Die haben esverpasst, den linken Teil anzusprechen, aber auch einen modernenBegriff von Liberalismus zu etablieren. Die Partei wird seit Jahrenvon Angela Merkel wegumarmt."Der Moderator der "Florian Schroeder Satireshow" im RBB undSWR-"Spätschicht" sieht in YouTubern wie Rezo und Bewegungen wie"Fridays for Future" eine positive Entwicklung und eine Reaktion aufdas Versäumnis der klassischen Medien: "Es war ein großer Fehler derMedien in den letzten Jahren, das Publikum mit einer ungeheurenKonsequenz zu unterfordern." Verantwortlich dafür sei die Angst derMedienmacher, dass die Leute es nicht verstehen würden oder dass sieso lange gar nicht zuhören oder gucken wollten und die jungeGeneration sowieso komplett ans Digitale verloren sei. Schroeder:"Jetzt sehen wir, dass die Millionen Menschen, die man ständigunterfordert hat, 55 Minuten trockenen Vortrag eines jungen Typen mitblauen Haaren gucken, der Statistiken hat und einen politischenZorn."Das vollständige Gespräch mit Florian Schroeder hören Sie abMittwoch in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTLRadio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell