"KaDeWe": Julia von Heinz schreibt und inszeniert sechsteilige Eventserie über das weltberühmte Traditionskaufhaus für ARD Degeto und rbb

Potsdam/München (ots) - Erste gemeinsame Produktion von UFAFICTION und Constantin Television/MOOVIEMitten in Berlin steht seit über hundert Jahren das größteLuxuswarenhaus des Kontinents: das legendäre Kaufhaus des Westens.Als Schauplatz und Chronist seiner Zeit spiegelt das KaDeWe dieSehnsüchte, Träume und Begierden von Generationen von Menschen.Idealer Filmstoff für die erste Gemeinschaftsproduktion der Machervon "Charité" und "Terror - Ihr Urteil", die bei diesem Projekt dieKräfte bündeln: Die historische sechsteilige Miniserie "KaDeWe" sollim kommenden Jahr für die ARD Degeto und den rbb realisiert werden.Jetzt konnte die vielfach preisgekrönte Regisseurin Julia von Heinzfür die Eventserie gewonnen werden, die als kreativer Kopf derProduktion neben der Inszenierung ebenso die Drehbücher verantwortenwird.Benjamin Benedict und Oliver Berben: "Die großen Kaufhäuser warenseit jeher Orte der Utopie, der Weltoffenheit und zugleich Orte derBegegnung durch alle Schichten hindurch. Daraus ergeben sichvielfältige erzählerische Möglichkeiten. Julia von Heinz hat einenbesonderen, zeitgemäßen Ansatz gefunden, der die Historie auf eineganz neue Weise in Bezug zu unser aller Gegenwart setzt. Das hat unsüberzeugt und begeistert und wir freuen uns sehr darauf, bei diesemProjekt mit dieser Regisseurin und in einer so einmaligenKonstellation zusammenzuarbeiten."Julia von Heinz: "Fast ein Jahrhundert ist es her, dass die erstedeutsche Demokratie von rechts ausgehöhlt und schließlich zerstörtwurde. Lion Feuchtwanger - die für mich bedeutsamste literarischeStimme dieser Zeit - warnt in seinem Roman "Erfolg" davor"Sanatoriums- und Winterkurortpoesie" zu schreiben, während derPlanet zerrissen werde. Dasselbe gilt für mich, wenn ich heute dieGeschichte von vier jungen Leuten rund um das "KaDeWe" zur Zeit derWeimarer Republik erzähle. Eine Zeit - ähnlich fragil und chaotischwie die unsere - und dabei voller Freiheiten, Verheißungen undMöglichkeiten. "KaDeWe" wird eine große Freundschafts- undFamiliensaga, eine lesbische Liebesgeschichte gegen alle Widerständeund ein Statement zu unserer Gegenwart."Statement des KaDeWe: "Der Status des KaDeWe als Spiegel Berlinsist legendär. So sind wir voller Vorfreude, dass unsere Geschichte -die auch heute noch das Fundament unseres Erfolgs ist - jetzt von UFAFICTION und Constantin Television/MOOVIE gemeinsam mit Julia vonHeinz verfilmt wird. Wir sind sehr gespannt auf die filmischeUmsetzung unserer Historie.""KaDeWe" ist eine Koproduktion von UFA FICTION und ConstantinTelevision/MOOVIE für ARD Degeto und rbb. Produzenten sind BenjaminBenedict (UFA FICTION) und Sarah Kirkegaard (MOOVIE), ExecutiveProducer ist Oliver Berben (Constantin Television). Die Redaktionliegt federführend bei Carolin Haasis (ARD Degeto). Redakteurin beimrbb ist Kerstin Freels.Für Rückfragen: :UFAAnja KäumleDirector PR & Marketing UFAanja.kaeumle@ufa.de0331 70 60 379Doreen ZimmermannManager Public Relations UFA FICTIONdoreen.zimmermann@ufa.de0331 70 60 370Constantin FilmPresse TVTel. +49 [89] 44 44 600E-Mail: Presse_TV@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Television, übermittelt durch news aktuell