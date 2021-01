K+s: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "dMY Technology Group":

Der Kurs der Aktie K+s steht am 20.01.2021, 11:42 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 10.13 EUR. Der Titel wird der Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugerechnet.

K+s haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: K+s ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,4 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,61 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: K+s erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 10,58 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,79 Prozent im Branchenvergleich für K+s bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,58 Prozent im letzten Jahr. K+s lag 17,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Derzeit schüttet K+s niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 2,25 Prozentpunkte (0,42 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

