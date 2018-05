Mainz (ots) -Die drei jungen Frauen Nina, Lulu und Felina wurden mitK.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt. K.o.-Tropfen sind nur wenigeStunden im Körper nachweisbar. Nach der Tat zu beweisen, dass etwasnicht einvernehmlich geschah, ist in vielen Fällen schwer. Wie Frauennach so einem Erlebnis weiterleben können, zeigt die"37°"-Dokumentation "K.o. getropft - Leben nach dem Filmriss" amDienstag, 15. Mai 2018, 22.15 Uhr. Autorin Annette Heinrich erzähltvon Nina, Lulu und Felina und davon, was sie ein Leben lang prägenwird: Sie leiden unter Ängsten, Panikattacken, Albträumen,Schuldgefühlen, Ekel und Selbsthass."Ein Junge hat einen Drink ausgegeben. Wir haben getanzt, und dannwird es dunkel mit meinen Erinnerungen." Am Morgen wacht Nina nacktim Park auf. Bei der Polizei wird sie rechtsmedizinisch untersucht,aber um K.-o.-Tropfen nachweisen zu können, ist schon zu viel Zeitvergangen. Als schließlich die Laborergebnisse vorliegen, fällt Ninain ein noch tieferes Loch: DNA-Spuren beweisen, dass sich mindestenszwei Männer in der Tatnacht sexuell an der jungen Frau vergangenhaben.Auch die 24-jährige Lulu aus Kiel wurde von zwei Männernvergewaltigt. Es waren Bekannte, die ihr zuvor einen Cocktail mitK.o.-Tropfen gaben. Nur weil die beiden Männer ihre Taten filmten,gibt es für eine Verurteilung das benötigte Beweismaterial.Der junge Mann, der Felinas Hilflosigkeit ausnutzte und Sex mitihr hatte, wird dagegen nie für seine Tat belangt. "Jeder hatgedacht, sie hätte zu viel getrunken und würde das mit denK.-o.-Tropfen nur als Ausrede benutzen", sagt eine Freundin. Als dieUntersuchungsergebnisse beweisen, dass sie mit einemMedikamentencocktail betäubt wurde, fühlt sich Felina zwarrehabilitiert. Diese Tatsache reicht aber nicht aus, um dem jungenMann einen Prozess zu machen: Gegen ihren Filmriss steht seineAussage, dass alles einvernehmlich geschehen sei.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell