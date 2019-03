K: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Heimatbörse New York notiert K per 30.03.2019, 07:39 Uhr bei 34,13 USD. K zählt zum Segment "Bildungsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir K einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob K jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der K verläuft aktuell bei 22,49 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 34,13 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +51,76 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,82 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die K-Aktie der aktuellen Differenz von +7,26 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der K ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die K-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,2, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,39, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 134,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt K damit 120,81 Prozent über dem Durchschnitt (14,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 18,68 Prozent. K liegt aktuell 116,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".